Madagascar : Guterres appelle au retour à l’ordre constitutionnel

« Il prend note de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de suspendre immédiatement la participation du pays à toutes les activités de l'Union, de ses organes et institutions, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général encourage toutes les parties prenantes malgaches, y compris la jeunesse, à œuvrer ensemble pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans le pays. Il réitère la disponibilité des Nations Unies à soutenir les efforts nationaux visant à atteindre cet objectif, en collaboration avec l'Union africaine, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et d'autres partenaires internationaux », a-t-il ajouté.

Contestation populaire

Après plusieurs semaines de contestation populaire, les autorités militaires ont pris le pouvoir à Madagascar mardi 14 octobre, peu après la destitution du Président Andry Rajoelina par l’Assemblée nationale, que le Président avait dissoute quelques heures plus tôt.

Les militaires ont promis des élections d’ici deux ans et affirmé qu’il n’y avait pas eu de coup d’Etat. Le colonel Michaël Randrianirina doit être investi Président vendredi.

Andry Rajoelina, qui a confirmé jeudi qu’il avait quitté le pays, conteste l’acte de destitution voté par l’Assemblée nationale malgache et dénonce une dérive inconstitutionnelle.

Le mouvement de contestation né le 25 septembre dans la capitale Antananarivo dénonçait au départ les coupures incessantes d’eau et d’électricité puis plus largement le coût de la vie, le chômage et la corruption.

Fin septembre, le chef des droits de l’homme de l'ONU, Volker Türk, s’était dit choqué par la réponse violente des forces de sécurité aux manifestations, faisant état alors d’au moins 22 personnes tuées et de plus d’une centaine d’autres blessées. Ces chiffres avaient été démentis par le chef de l’Etat.

© WFP/Gabriela Vivacqua Une femme cueille des figues de barbarie à Madagascar, un aliment essentiel pour survivre aux sécheresses.

Sécheresse, cyclones et criquets pèlerins

Sur le plan humanitaire, le porte-parole du Secrétaire général a rappelé jeudi que, ces dernières années, Madagascar a été confrontée à une sécheresse due au phénomène El Niño, à de multiples cyclones et à des infestations de criquets pèlerins qui ont dévasté les cultures.

« Une épidémie de paludisme survenue plus tôt cette année a mis à rude épreuve un système de santé déjà fragile », a-t-il souligné lors d’un point de presse.

Selon les agences de l’ONU et organisations partenaires sur le terrain, près de 29.000 personnes souffrent de faim à un niveau d'urgence dans la région du Grand Sud de Madagascar. Ce chiffre devrait grimper à 110.000 d'ici début 2026, la malnutrition et les épidémies continuant de s'aggraver. « Les coupes budgétaires ont encore limité la capacité d'intervention des Nations Unies », a observé M. Dujarric.