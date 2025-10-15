Madagascar : l’ONU préoccupée par le changement de pouvoir inconstitutionnel

Le chef de l’ONU, António Guterres, « appelle toutes les parties prenantes malgaches à œuvrer ensemble pour parvenir à un règlement pacifique de la crise actuelle et de ses causes profondes », a déclaré Stéphane Dujarric, en réponse à la question d’un journaliste lors d’un point de presse.

Après plusieurs semaines de contestation populaire, les autorités militaires ont pris le pouvoir à Madagascar mardi 14 octobre, peu après la destitution par l’Assemblée nationale du Président Andry Rajoelina, qui aurait fui le pays. Les militaires ont promis des élections d’ici deux ans.

Suspendu par l'Union africaine

De son côté, l’Union africaine (UA) a suspendu mercredi Madagascar de ses instances « avec effet immédiat ».

Le mouvement de contestation né le 25 septembre dans la capitale Antananarivo dénonçait au départ les coupures incessantes d’eau et d’électricité puis plus largement le coût de la vie, le chômage et la corruption.

Fin septembre, le chef des droits de l’homme de l'ONU, Volker Türk, s’était dit choqué par la réponse violente des forces de sécurité aux manifestations, faisant état alors d’au moins 22 personnes tuées et de plus d’une centaine d’autres blessées. Ces chiffres avaient été démentis par le chef de l’Etat.

Mercredi, le porte-parole du Secrétaire général a réitéré « la volonté des Nations Unies de poursuivre leur collaboration avec Madagascar, l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans le pays ».