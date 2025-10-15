Initiative ONU80 : Guterres propose un programme de réformes à « impact maximal »

S'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, António Guterres a informé les États membres des réformes structurelles et des réalignements de programmes nécessaires au sein du système des Nations Unies pour le rendre pleinement adapté aux défis actuels.

« Ma vision du système des Nations Unies est claire : des entités qui travaillent ensemble pour obtenir de meilleurs résultats – en surmontant la fragmentation, en éliminant les doublons, en améliorant les modèles de financement et en maximisant les synergies », a déclaré le le chef de l'ONU.

« Pour les populations que nous servons »

Il a souligné la nécessité d'une approche plus rationalisée, collaborative et rentable, qui « garantisse que les ressources qui nous sont confiées aient un impact maximal sur les populations que nous servons ».

Dans le cadre de la réforme, M. Guterres a annoncé la création d'une équipe dédiée à la mise en œuvre de l'Initiative ONU80, chargée de faire avancer les propositions de réforme, soit en les soumettant aux organes intergouvernementaux décisionnels, soit en les faisant avancer unilatéralement lorsque cela relève de sa compétence.

« La direction ultime de l'Initiative ONU80 vous incombe, à vous, États membres des Nations Unies », a souligné M. Guterres.

Cette réunion d'information s'inscrit dans le cadre de l'Initiative ONU80, qui vise à rationaliser les opérations, à renforcer l'impact et à réaffirmer la pertinence de l'ONU dans un monde en rapide évolution.

Il s'agit du troisième des trois axes de travail créés pour guider le processus de réforme.

L'axe de travail 1 se concentre sur la modernisation des opérations et l'amélioration de l'efficacité au sein du Secrétariat et du système des Nations Unies, notamment par le biais de plateformes administratives consolidées, de relocalisations vers des lieux d'affectation moins coûteux et de réductions des coûts immobiliers, tout en préservant l'exécution des programmes essentiels.

Les propositions initiales incluses dans les estimations révisées pour le budget 2026 sont actuellement soumises à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, les décisions étant attendues d'ici décembre.

L'axe de travail 2 examine le cycle de vie complet des mandats afin de renforcer la cohérence, la responsabilisation et l'impact.

Ses recommandations initiales sont actuellement examinées par un groupe de travail informel ad hoc de l'Assemblée générale, coprésidé par la Jamaïque et la Nouvelle-Zélande, qui mène une phase de recherche jusqu'à fin 2025.

Changement de paradigmes

Parmi les plus de 70 propositions figurant dans le premier rapport d'étape de l'axe de travail 3 figure le plan de consolidation et de reconfiguration des équipes de paix et de sécurité au Siège à New York, ainsi que des missions politiques spéciales au Yémen, à Chypre et en Afrique centrale.

Parmi les autres réformes possibles figure la fusion du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). M. Guterres a déclaré que cette initiative « créerait un moteur plus puissant pour le développement durable, avec une portée et une ampleur accrues ».

Il a également évoqué la possibilité de fusionner ONU Femmes et l'Agence des Nations Unies pour la santé reproductive et sexuelle (UNFPA) afin de former « une voix unifiée et plus puissante en matière d'égalité des sexes et de droits des femmes et des filles ».

« Plus qu'un exercice de réduction des coûts »

Avant son exposé, les États membres ont entendu Annalena Baerbock, Présidente de l'Assemblée générale, qui a réitéré la nécessité pour les États membres de s'engager sur les propositions de réforme présentées dans le rapport du Secrétaire général.

Qualifiant cela de « plus qu'un exercice de réduction des coûts », elle a résumé l'Initiative ONU80 comme étant « une question d'efficacité, d'agilité et de capacité à tirer parti des technologies de pointe ».

Elle a également souligné que si les États membres ne peuvent ignorer la « situation budgétaire précaire », ils ont une responsabilité envers les populations que les Nations Unies servent. « Nous ne pouvons pas sacrifier les principes de cette institution au nom de la 'rentabilité' », a déclaré Mme Baerbock.