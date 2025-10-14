Ukraine : un convoi d'aide de l'ONU attaqué par des drones russes

Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies dans le pays, Matthias Schmale, a fermement condamné cette attaque.

« Aujourd'hui, un convoi interinstitutions composé de quatre camions humanitaires, clairement identifiés comme appartenant à l'ONU et transportant de l'aide, a été attaqué par les forces armées de la Fédération de Russie alors qu'il livrait de l'aide à la ville de Bilozerka, dans la région de Kherson », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Tirs d'artillerie intensifs

Des travailleurs humanitaires du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) étaient en mission dans une communauté qui n'avait reçu aucune assistance depuis des mois.

« Lorsque les travailleurs humanitaires étaient sur place, des tirs d'artillerie intensifs ont éclaté. Plus tard, lors du déchargement, deux camions clairement identifiés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été pris pour cible par des drones », a souligné M. Schmale.

« Heureusement, les travailleurs humanitaires n'ont pas été blessés, mais deux camions ont été endommagés et incendiés ».

Pas une cible

WHO in Ukraine Un camion du PAM attaqué dans le sud de l'Ukraine.

Le convoi transportait des kits d'hygiène, des médicaments et du matériel pour la construction d'abris, a précisé Andrea de Domenico, haut responsable d'OCHA pour l'Ukraine, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on voit l'un des camions endommagés du PAM au bord d'une route, avec des flammes et de la fumée noire s'échappant du toit.

« Il est primordial de rappeler à toutes les parties que l'aide humanitaire doit être facilitée et que les humanitaires doivent être protégés », a-t-il déclaré.

M. Schmale a souligné que « cibler délibérément les humanitaires et leurs ressources constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et pourrait constituer un crime de guerre ».

Il a ajouté que « la région de Kherson a également connu une augmentation des attaques de drones, blessant des civils », et que cette situation doit cesser.

« Toutes les mesures doivent être prises pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. Le droit international humanitaire doit être respecté », a-t-il dit.

Les observateurs des droits de l'homme de l'ONU ont récemment signalé qu'au moins 214 civils ont été tués et près de 1.000 blessés en Ukraine en septembre.

Près de 70 % des victimes se sont produites près de la ligne de front, avec un nombre particulièrement élevé de victimes dans les régions de Donetsk et de Kherson.