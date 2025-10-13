La crise politique et la corruption alimentent la violence au Soudan du Sud, selon des enquêteurs de l'ONU

La Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Soudan du Sud a émis cet avertissement à l'issue d'une mission au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en juillet 2011, mais des combats meurtriers ont éclaté fin 2013 entre les troupes fidèles au Président Salva Kiir et les forces loyales à son rival, Riek Machar.

Alors qu'un accord de paix a mis fin à la guerre et qu'un gouvernement d'union nationale a été établi, des tensions ont éclaté plus tôt cette année suite à l'arrestation de M. Machar, Premier Vice-président et principal chef de l'opposition.

Pause dans les progrès vers la paix

Selon la Commission de l'ONU, les dirigeants politiques du Soudan du Sud ont délibérément retardé les progrès vers la paix, malgré une décennie d'efforts déployés par l'UA et les acteurs régionaux.

Les affrontements armés atteignent désormais une ampleur jamais vue depuis la cessation des hostilités en 2017, et les civils sont les principales victimes des violations des droits humains.

En outre, « le vide en matière de juridique et de reddition des comptes continue d'alimenter l'intransigeance politique, l'impunité, les conflits et la corruption ».

Un récent rapport de la Commission souligne que la corruption et le détournement des ressources publiques demeurent un facteur clé de conflit.

Défaillance du leadership

Barney Afako, qui a dirigé la mission, a déclaré que la crise politique actuelle, l'intensification des combats et la « corruption systémique et incontrôlée » témoignaient d'une défaillance du leadership.

« Sans un engagement politique immédiat, soutenu et coordonné de la région, le Soudan du Sud risque de retomber dans un conflit généralisé, avec des conséquences inimaginables sur les droits humains de sa population et de la région dans son ensemble », a-t-il dit.

« Les Sud-Soudanais comptent sur l'Union africaine et la région pour les sauver d'un sort évitable », a-t-il ajouté.

En quête de justice

Lors de ses entretiens avec des responsables de l'UA, la Commission onusienne a souligné l'urgence de mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix, notamment la Cour hybride.

« Plus que jamais, la justice est essentielle pour le Soudan du Sud », a déclaré Yasmin Sooka, présidente de la Commission. « Les promesses faites aux victimes il y a des années restent non tenues ».

Elle a ajouté que la Cour hybride doit garantir la reddition des comptes pour les crimes passés tout en renforçant les institutions judiciaires.

Affrontements croissants

La Commission constate que de nombreux Sud-Soudanais sont à nouveau en fuite en raison de la reprise des affrontements armés. Environ 300.000 personnes ont fui le pays cette année seulement, les pays de la région accueillant plus de 2,5 millions de réfugiés sud-soudanais.

Par ailleurs, quelque deux millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan du Sud, qui accueille également quelque 560.000 réfugiés ayant fui la guerre au Soudan voisin.

« La multiplication des affrontements armés, les déplacements massifs de population et la rupture de l'accord de paix signé il y a sept ans démontrent que le Soudan du Sud ne peut se reconstruire sans stabilité et justice », a affirmé Carlos Castresana Fernández, autre membre de la Commission.

Soulignant la nécessité de « mécanismes crédibles et indépendants de justice et de reddition des comptes », il a jugé nécessaire que l'UA et les partenaires régionaux « agissent maintenant, non seulement pour prévenir une nouvelle guerre, mais aussi pour jeter les bases d'une paix juste, fondée sur l'État de droit ».

