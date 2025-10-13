Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants

Tweet URL

António Guterres s'est dit « profondément soulagé » que les otages « aient recouvré la liberté et qu'ils puissent bientôt retrouver leurs proches après les immenses souffrances endurées », et il a réitéré son appel « à la libération des dépouilles des otages décédés ».

« J'exhorte toutes les parties à poursuivre sur cette lancée et à honorer leurs engagements au titre du cessez-le-feu afin de mettre fin au cauchemar à Gaza », a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse, précisant que « les Nations Unies s'efforcent de soutenir tous les efforts visant à mettre fin au conflit à Gaza et à alléger les souffrances des civils ».

Les otages libérés lundi faisaient partie de quelque 250 personnes capturées lors de l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Environ 170 otages vivants ont été libérés en plusieurs phases ces deux dernières années.

Selon la presse, les corps de quatre otages morts en captivité à Gaza ont également été remis lundi par le Hamas à l’armée israélienne. Le Hamas retient toujours les corps de 24 autres otages, qu’il s’est engagé à restituer à Israël prochainement. En contrepartie, Israël a annoncé avoir libéré 1.968 prisonniers palestiniens.

Sommet à Charm el-Cheikh

Le Secrétaire général a fait cette déclaration alors qu'il se rendait à Charm el-Cheikh, en Égypte, où il a participé à un sommet de la paix sur Gaza avec une vingtaine de dirigeants mondiaux.

Ce sommet, présidé par le Président américain Donald Trump et le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, a été convoqué après le retrait des forces israéliennes de certaines parties de Gaza, conformément à un accord entre Israël et le Hamas, négocié en Égypte par des médiateurs américains et des représentants du Qatar et de la Turquie.

Depuis Charm el-Cheikh, le chef de l'ONU a appelé le Président israélien Isaac Herzog pour saluer la libération des derniers otages israéliens de Gaza, a précisé son porte-parole. Lors de cette conversation téléphonique, « il a rappelé les nombreuses rencontres qu'il a eues avec les familles des otages et les survivants, au cours desquelles il a entendu parler de leur souffrance insupportable ».

Dans une autre déclaration à la presse publiée quelques heures plus tard, le Secrétaire général a salué la poursuite de la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, sur la base de la proposition du Président américain, « y compris la libération des otages israéliens et de détenus palestiniens ».

Il a félicité les gouvernements du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis et de la Turquie pour leurs efforts de médiation persistants et a souligné le « rôle indispensable » du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour garantir que toutes les libérations se déroulent en toute sécurité et avec humanité.

Broadcast Live Feed António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies (au centre à gauche), arrive à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour assister à un sommet sur la paix à Gaza.

Fragile espoir

« Avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les populations de Gaza et d'Israël commencent à entrevoir un fragile espoir de calme après des mois de dévastation », a dit son porte-parole.

« Les Nations Unies et leurs partenaires intensifient rapidement leurs opérations à Gaza. Les agences des Nations Unies atteignent les communautés dans des zones isolées pendant des mois et leur fournissent une assistance vitale », a-t-il ajouté. « Ces efforts constituent une première étape essentielle pour stabiliser la situation et restaurer la dignité humaine fondamentale, mais les besoins restent immenses, et un accès et un financement durables sont essentiels ».

Le Secrétaire général a appelé toutes les parties « à consolider le cessez-le-feu et à le transformer en une paix durable ».

Il a demandé aux acteurs régionaux et internationaux de saisir ce moment de répit pour relancer « un processus politique crédible, susceptible de déboucher sur la création de deux États indépendants, souverains et démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des lignes d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États, conformément au droit international, aux résolutions de l'ONU et aux autres accords pertinents ».

© UNICEF/Mohammed Nateel La population de Gaza a profité du cessez-le-feu pour retourner dans ce qui reste de leurs maisons dans les zones fortement bombardées de l'enclave.

190.000 tonnes d'aide à livrer

Sur le terrain, les agences humanitaires des Nations Unies ont fait état d'avancées positives significatives dans l'acheminement de l'aide à Gaza.

« Notre renforcement humanitaire à Gaza est bien engagé », a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA), qui a indiqué avoir obtenu l'autorisation israélienne pour l'entrée de 190.000 tonnes de nourriture, d'articles pour la construction d'abris, de médicaments et d'autres fournitures dans la bande de Gaza, soit 20.000 tonnes de plus que prévu.

Pour la première fois depuis mars, du gaz de cuisine a été autorisé à entrer dans l'enclave palestinienne.

Par ailleurs, « davantage de tentes pour les familles déplacées, de viande congelée, de fruits frais, de farine et de médicaments sont entrés à Gaza tout au long de la journée de dimanche », a indiqué l'OCHA dans un communiqué.

Le bureau a précisé que ses travailleurs et partenaires pouvaient désormais se déplacer plus facilement « dans plusieurs zones » – une évolution bienvenue après les restrictions d'accès constantes imposées par les autorités israéliennes.

Cela a permis aux équipes humanitaires de prépositionner du matériel médical et d'urgence « là où les besoins sont les plus importants », a indiqué l'OCHA, en plus d'évaluer les risques d'engins explosifs sur les principales routes et de soutenir les familles déplacées dans les zones inondables avant l'hiver.

« Ce n'est qu'un début. Dans le cadre de notre plan pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu, l'ONU et ses partenaires élargiront l'ampleur et la portée de leurs opérations afin de fournir une aide et des services vitaux à la quasi-totalité de la population de Gaza », a poursuivi l"OCHA.