« Le ciblage délibéré des civils au Nord-Darfour doit cesser », affirme l’ONU

« Je condamne avec la plus grande fermeté le ciblage répété et délibéré de civils dans le Nord-Darfour », a déclaré Denise Brown dans un communiqué.

Selon les informations reçues, dans la soirée du 10 octobre et jusqu’à la matinée du 11 octobre, des frappes de drones ont visé un site abritant des personnes déplacées internes à El Fasher.

« Ces attaques auraient été menées par les Forces de soutien rapide (FSR), faisant au moins 57 morts parmi les civils, dont des femmes et des enfants », a précisé la Coordinatrice humanitaire.

Les hôpitaux, les abris et les lieux de refuge ne doivent jamais être pris pour cibles

Entre le 5 et le 8 octobre, une autre série d’attaques attribuées aux FSR — dont celle contre l’hôpital saoudien, dernier grand établissement médical encore en activité à El Fasher — a causé la mort d’au moins 53 civils et blessé plus de 60 autres. L’hôpital, qui continue de fournir des soins à des milliers de civils touchés par le conflit, a été gravement endommagé.

« L’attaque contre cet établissement vital constitue un coup dévastateur pour la survie des civils piégés dans la ville », a déploré Mme Brown.

La haute responsable onusienne a rappelé que les hôpitaux, les abris et les lieux de refuge ne doivent jamais être pris pour cibles. Elle a réitéré son appel au respect du droit international humanitaire et à la cessation immédiate des attaques contre les civils et les infrastructures civiles.

« Ces incidents exigent des enquêtes approfondies et impartiales, et les responsables doivent être traduits en justice », a-t-elle ajouté.

17 enfants tués dans une attaque contre un camp de déplacés

Au moins 17 enfants, dont un nourrisson âgé de sept jours, auraient été tués et 21 autres blessés lors de l’attaque contre le centre de déplacés de Dar al-Arqam, à El Fasher, au Nord-Darfour, tôt samedi matin, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

« Cette attaque dévastatrice contre des enfants et des familles déjà déplacés et en quête de sécurité est un scandale », a déploré Catherine Russell, cheffe de l’UNICEF. « Tuer et blesser des enfants constituent de graves violations de leurs droits, et s’en prendre à des civils dans des lieux censés offrir refuge et protection est inacceptable. »

La malnutrition infantile atteint des niveaux critiques

Le conflit au Soudan a plongé le pays dans une catastrophe humanitaire, laissant des millions de personnes en situation de faim aiguë.

El Fasher est assiégée par les FSR depuis plus de 500 jours, avec de graves restrictions à l’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux. Plusieurs zones du Nord-Darfour connaissent la famine, et la malnutrition infantile atteint des niveaux critiques. Les établissements de santé signalent une hausse des décès d’enfants liés à la faim et aux maladies.

Mme Brown a réaffirmé que les Nations Unies et leurs partenaires demeurent déterminés à soutenir les habitants d’El Fasher et toutes les personnes touchées par le conflit.

« Les civils doivent être protégés. La communauté humanitaire a besoin d’un accès sûr. Et, plus que tout, le peuple soudanais a besoin que la violence cesse », a-t-elle conclu.