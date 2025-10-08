Le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes disparues en Syrie

L'Institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie (IIMP), dirigée par Karla Quintana, a été créée pour s'attaquer à l'un des héritages les plus douloureux du conflit, à savoir les disparitions généralisées et continues qui touchent presque toutes les familles du pays.

Lors d'une conférence de presse au Siège des Nations Unies à New York mercredi, Mme Quintana a averti que le temps presse pour retrouver les centaines de milliers de personnes qui ont disparu au cours de décennies de brutalité, d'oppression et de disparitions forcées.

« La crise des disparus en Syrie touche non seulement des centaines de milliers de familles, mais aussi des communautés entières dans toute la société syrienne. Pour y faire face, il faut mobiliser toutes les compétences, toutes les ressources et toutes les capacités disponibles ».

La responsable de l'ONU a déclaré que la fondation qu'elle dirige était née de la volonté des familles syriennes de découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à leurs proches et de leur conviction que certains d'entre eux réapparaîtraient.

Effort collectif

« Tout le monde en Syrie connaît quelqu'un qui a disparu », a souligné Mme Quintana, ajoutant que personne ne peut assumer seul cette tâche urgente.

« Personne ne peut moralement assumer la responsabilité de ne pas utiliser tous les moyens disponibles en Syrie. Le temps presse et il convient de tenir compte des expériences comparables ».

Dans un entretien accordé cette semaine à ONU Info, la Sous-Secrétaire générale, qui a pris ses fonctions en décembre dernier, a souligné que les recherches devaient être menées par la Syrie et soutenues par la communauté internationale, sous l'impulsion des familles qui se battent depuis longtemps pour connaître la vérité sur le sort de leurs proches.

Elle a également exprimé son admiration particulière pour la force dont font preuve les femmes syriennes.

« Éclairer le sort des personnes disparues n'est pas seulement une question de parvenir à une clôture émotionnelle personnelle, mais aussi une pierre angulaire du cheminement de la Syrie vers la justice, la réconciliation et la réforme », a affirmé Mme Quintana.