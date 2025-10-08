Le père d'un otage à Gaza appelle à la fin de la guerre et à une solution à deux États

Le 7 octobre 2023, le caporal Nimrod Cohen gardait la zone près du kibboutz Nirim, à côté de la frontière avec Gaza, lorsque son char a connu une panne et que son unité a été débordée par des militants armés.

Nimrod a été le seul à être capturé vivant, et son père a reçu des informations crédibles – notamment de certains des otages libérés – selon lesquelles son fils est toujours en vie et à Gaza, plus récemment dans la région de Khan Younis, dans le sud de l'enclave palestinienne.

« Nimrod est un garçon normal », a déclaré Yehuda, s'adressant à ONU Info depuis son domicile de Rehovot, dans le centre d'Israël.

« C'est un garçon normal »

« Nous ne parlons pas de Nimrod parce que c'est une rock star, une pop star ou un sportif. C'est un garçon normal qui a eu le malheur d'accomplir son devoir envers son pays et de servir dans l'armée ».

Photo courtesy of Yehuda Cohen Yehuda Cohen et sa femme Viki poursuivent leurs efforts pour ramener leur fils Nimrod à la maison.

Les assaillants ont tué plus de 1.250 Israéliens et ressortissants étrangers. Plus de 250 autres ont été enlevés et emmenés à Gaza comme otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Des survivants et des témoins ont décrit des viols, des actes de torture à caractère sexuel et d'autres formes de traitements cruels et inhumains perpétrés lors de l'attaque.

« L'attaque du Hamas n'a pas été menée pour libérer des territoires ni pour le bien du peuple palestinien. C'était une attaque odieuse visant à saper le moral du peuple israélien », a affirmé M. Cohen.

Suite au choc de l'attaque, lui, son épouse Viki et leur fils Yotam se sont joints à d'autres familles d'otages pour exhorter les dirigeants internationaux à faire pression sur le Hamas et le gouvernement israélien afin qu'ils concluent un cessez-le-feu et un accord de libération des otages.

La famille Cohen a rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et d'autres hauts responsables de l'ONU à New York et à Genève.

Ils ont également fait pression sur les États membres, notamment la France et les États-Unis, dans le cadre de l'intense campagne menée par les familles pour obtenir la libération de leurs proches.

Pression des deux côtés

M. Cohen a souligné que le combat était permanent : « Dans la rue en Israël, marches, rassemblements, manifestations, discours, dans les médias, locaux et internationaux : tout est mis en œuvre pour parler aux dirigeants et leur dire qu'il faut faire pression sur les deux côtés », a-t-il déclaré.

« Je discute même avec des Palestiniens », a-t-il poursuivi, soulignant que la libération des otages et la fin de la guerre seraient bénéfiques pour Israël et pour le Moyen-Orient en général.

Israéliens et Palestiniens partagent le même désir de vivre une vie normale, ce qui ne cadre pas avec les opinions extrémistes de certains membres du gouvernement israélien ou du Hamas, a-t-il ajouté.

« Nous voulons une vie commune normale, et la seule solution est de parvenir à un accord entre Israël et les Palestiniens. Ainsi, à l'avenir, nous pourrons parler d'Israël et de Palestine ; et c'est la solution à deux États. Il n'y a pas d'autre solution », a ajouté M. Cohen.