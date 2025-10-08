Gaza : plus de 7 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire le système de santé

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de sept milliards de dollars seraient nécessaires pour remettre le système de santé sur pied dans le territoire palestinien bombardé sans répit par l’armée israélienne depuis l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël.

Selon la branche méditerranéenne de l'OMS, ces 7 milliards seraient répartis entre l’aide humanitaire et le relèvement rapide, d’une part, et les besoins à plus long terme, d’autre part.

« La reconstruction du secteur de la santé sera coûteuse, mais cet investissement est essentiel pour la paix et la stabilité que la santé peut apporter », a déclaré lors d’un point de presse au Caire, la Dre Hanan Balkhy, Directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

Plus de 53 milliards nécessaires au total

L’OMS indique s’être penché sur l’après-conflit, avec « une vision claire de la direction à prendre et de la manière d’avancer ». Il s’agit de passer rapidement de la réponse à la crise au relèvement. Dans les plans de l’agence onusienne, la reconstruction du système de santé permettra non seulement de sauver des vies aujourd’hui, mais aussi « de restaurer la dignité, la stabilité et l’espoir en l’avenir ».

Une précédente évaluation publiée en janvier faisait état de 10 milliards de dollars pour la reconstruction du système de santé à Gaza.

Au total, plus de 53 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Gaza après 15 mois de conflit entre Israël et le Hamas dans l’enclave palestinienne, selon une évaluation publiée par les Nations Unies, l’Union européenne et la Banque mondiale.

« Les donateurs doivent fournir à la fois une aide d’urgence qui réponde aux besoins humanitaires immédiats (…). Mais lorsque les combats cesseront, une nouvelle lutte commencera : celle de reconstruire le système de santé dévasté de Gaza et de sauver toute une population au bord de la famine et du désespoir », a insisté la Dre Balkhy.

© WHO Un hôpital dans le nord de Gaza est en ruines après des frappes de missiles.

Des hôpitaux pris pour cibles

Sur le terrain, les hôpitaux ne sont pas épargnés par les raids israéliens. Sur les 36 hôpitaux, 14 fonctionnent, mais seulement partiellement, en raison d’une grave pénurie d’électricité, d’eau potable et de médicaments, ainsi que d’équipements cassés et d’infrastructures endommagées. Sur les 176 centres de soins de santé primaires, seul un tiers environ reste partiellement opérationnel.

Certaines installations ont été touchées et réhabilitées plus d’une fois.

Les médecins, infirmières et ambulanciers de Gaza sont épuisés et confrontés à la mort de collègues. Plus de 1.700 travailleurs de la santé ont été tués depuis octobre 2023.

« La reconstruction du système de santé de Gaza doit commencer par sa population : former de nouveaux professionnels, restaurer les écoles de médecine et autres établissements liés à la santé, et ramener chez eux ceux qui ont été contraints de fuir », a détaillé la responsable de l’OMS.

En attendant et malgré les bombardements ou les coupures d’électricité, l’agence onusienne reste présente. L’OMS est le principal fournisseur de médicaments et de matériel médical, permettant la réalisation de plus de 22 millions de traitements et d’opérations chirurgicales. Elle a aussi coordonné l’évacuation médicale de plus de 7.800 patients gravement malades – sur plus de 15.000 qui en avaient besoin.

Plus de 80 % des bâtiments endommagés ou détruits

Outre les hôpitaux, des immeubles et des écoles ont été éventrés, avec des millions de tonnes de gravats… Deux ans après les attaques sanglantes du 7-Octobre, la guerre entre Israël et le Hamas a transformé la bande de Gaza en champ de ruines.

D’après la dernière évaluation des dégâts du Centre satellitaire de l’ONU (UNOSAT), au 23 septembre, environ 83 % des bâtiments ont été endommagés ou détruits dans l’enclave palestinienne.

« Entre le 8 juillet et le 23 septembre 2025, l’UNOSAT a identifié 17.734 structures détruites, 4.345 structures gravement endommagées, 11.201 structures modérément endommagées et 7.941 structures potentiellement endommagées, soit un total de 41.221 structures touchées », a détaillé le Centre dans son dernier rapport.

Par rapport à l’évaluation du 8 juillet 2025, cela correspond à une augmentation de 7 % du nombre total de structures touchées et de 36 % du nombre de structures détruites, ce qui indique « une aggravation des dégâts ».

Le détail du document montre qu’environ 81.159 logements ont été endommagés, soit 16 % de plus qu’au 8 juillet 2025, ce qui correspond à environ 467.523 personnes déplacées.