Les tempêtes de sable et de poussière, une crise planétaire

« Ce qui était autrefois un phénomène saisonnier est devenu une crise planétaire », a averti la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), Rola Dashti, en ouvrant les travaux du Forum sur la collaboration interrégionale face aux tempêtes de sable et de poussière.

« Aucun pays, aussi avancé ou préparé soit-il, ne peut affronter seul ces tempêtes. Elles ne respectent pas les frontières : ce sont des menaces transfrontalières qui appellent des solutions transfrontalières », a affirmé Mme Dashti.

Une menace qui frappe santé, économie et climat

De l’Asie occidentale au Sahel, ces tempêtes se multiplient, transportant poussières fines et agents pathogènes à travers les continents.

Leurs effets sont dévastateurs : maladies respiratoires aggravées, crises sanitaires, récoltes détruites, perturbation des transports, fonte accélérée des glaciers.

Les pertes économiques se chiffrent en milliards de dollars et frappent de plein fouet les communautés les plus vulnérables.

Coopération, innovation et résilience

« Le défi est complexe, mais la voie est claire », a déclaré à son tour la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana.

Pour Mme Alishahbana,c'est en unissant les efforts entre secteurs et entre régions qu’il sera possible « de renforcer la résilience et apporter des résultats tangibles à nos populations et à nos écosystèmes ».

« Ensemble, nous pouvons protéger des vies et des moyens de subsistance, renforcer la résilience et bâtir des communautés durables et adaptatives dans toute notre région ».

Une Décennie pour lutter contre les tempêtes de sable

Le Forum de Beyrouth intervient alors que les pays s’engagent dans la Décennie des Nations Unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière (2025–2034).

Organisé par l’ESCWA et l’ESCAP avec le soutien de la Suède, il doit aboutir à des recommandations pour orienter l'action de la Décennie, en mettant l'accent sur le renforcement de l'innovation, le développement des capacités et le partage des responsabilités.

L’initiative est appuyée par une vingtaine d’agences onusiennes et vise à renforcer la science, l’alerte précoce, la coopération régionale et le financement de solutions durables.