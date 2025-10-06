Gaza : après deux ans de guerre, Guterres appelle à saisir l’opportunité offerte par le plan de paix américain

Il y a deux ans, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens lançaient une « attaque terroriste odieuse et de grande ampleur » contre Israël. Les assaillants ont brutalement tué plus de 1.250 Israéliens et ressortissants étrangers. Plus de 250 autres ont été enlevés et emmenés comme otages dans la bande de Gaza, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

« En ce jour, souvenons-nous de tous ceux qui ont été tués et ont subi d'horribles violences », a déclaré le chef de l’ONU, dans un message marquant les deux ans de l’attaque du 7 octobre 2023.

Selon M. Guterres, « l'horreur de ce jour sombre restera à jamais gravée dans nos mémoires ». « Deux ans plus tard, des otages sont toujours détenus à Gaza dans des conditions déplorables. J'ai rencontré des familles d'otages et des survivants, qui ont partagé leur douleur insupportable », a-t-il ajouté. Une vingtaine d’otages en vie sont toujours retenus à Gaza, ainsi qu’une vingtaine de corps.

Libérer les otages

Comme il l’a dit à maintes reprises, le Secrétaire général a appelé à libérer les otages, « sans condition et immédiatement » ; « à mettre fin aux souffrances de tous » ; à mettre fin aux hostilités à Gaza, en Israël et dans la région « dès maintenant » ; et à cesser « de faire payer les civils de leur vie et de leur avenir ».

« Après deux ans de traumatisme, nous devons choisir l'espoir. Maintenant », s’est exclamé le Secrétaire général, pour qui « la récente proposition du Président américain Donald J. Trump offre une opportunité à saisir pour mettre fin à ce conflit tragique ».

« Un cessez-le-feu permanent et un processus politique crédible sont essentiels pour prévenir de nouvelles effusions de sang et ouvrir la voie à la paix. Le droit international doit être respecté », a estimé M. Guterres, qui a affirmé que « l'engagement des Nations Unies en faveur de la paix reste inébranlable ».

« En cet anniversaire solennel, honorons la mémoire de toutes les victimes en œuvrant pour la seule voie à suivre : une paix juste et durable, dans laquelle Israéliens, Palestiniens et tous les peuples de la région vivent côte à côte dans la sécurité, la dignité et le respect mutuel », a-t-il conclu.