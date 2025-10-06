Gaza : l'ONU prête à livrer des milliers de tonnes d'aide en cas d'accord sur le plan de paix américain

C'est ce qu'a déclaré, lundi, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York, alors que des pourparlers indirects ont débuté en Égypte, pays qui joue un rôle de médiateur dans les négociations avec le Qatar et les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.

Vendredi, le Hamas a déclaré accepter des parties importantes du plan de paix américain en 20 points, notamment la libération de tous les otages israéliens, morts ou vivants, en échange de prisonniers palestiniens.

L'une des propositions américaines prévoit que l'entrée et la distribution de l'aide à Gaza se déroulent « sans interférence des deux parties, par l'intermédiaire des Nations Unies, de ses agences et du Croissant-Rouge ».

UN News De la fumée s'élève d'un bâtiment bombardé dans Gaza-ville.

En attente d'un feu vert

Le porte-parole du Secrétaire général a déclaré, en réponse aux questions de journalistes, que l'ONU était « prête à intervenir dès que nous obtiendrions le feu vert… Des milliers de tonnes de produits sont en cours d'acheminement ».

Des négociateurs qataris et égyptiens devaient rencontrer des délégations israélienne et du Hamas à Charm el-Cheikh lundi soir, laissant entrevoir une possible fin du conflit qui a débuté il y a exactement deux ans avec l'attaque sanglante du Hamas contre des communautés du sud d'Israël.

Les frappes israéliennes sur Gaza continuent malgré l'appel du Président américain Donald Trump à suspendre la campagne de bombardements. Les autorités sanitaires locales ont signalé que 21 Palestiniens ont été tués et 96 blessés dimanche.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) fait état d'une diminution des frappes aériennes ces derniers jours, mais les bombardements et les tirs se sont poursuivis.

Déblocage de fonds d'urgence

M. Dujarric a indiqué que le Coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Tom Fletcher, avait alloué lundi 9 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) afin de garantir un approvisionnement suffisant en carburant et de maintenir les services vitaux.

« L'accès et les déplacements humanitaires à travers la bande de Gaza restent difficiles », a-t-il ajouté.

Dimanche, huit missions nécessitant une coordination avec les autorités israéliennes ont été facilitées, mais six autres ont été refusées et cinq ont dû être annulées par les organisateurs.

Boulangeries tournant à plein régime

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu livrer de la farine de blé aux boulangeries ce mois-ci, qui « travaillent actuellement jusqu'à 22 heures par jour et produisent environ 100 000 paquets de pain par jour ».

L'ONU et ses partenaires humanitaires ont préparé et distribué samedi un total de 885 000 repas dans 167 cuisines à Gaza. Cependant, seules 12 cuisines fonctionnent dans le nord.

« Nos partenaires et nous-mêmes insistons sur la nécessité d'un accès libre et durable à toutes les zones de Gaza afin que l'aide puisse parvenir aux populations, où qu'elles se trouvent », a déclaré le porte-parole du Secrétaire général.

Les sites de déplacés et les abris du sud sont surpeuplés, ce qui contraint certaines familles à loger dans des décharges comme Al Amal, où quelque 70 tentes ont été installées ces derniers jours.

L’OCHA a souligné que les équipes humanitaires et les partenaires des Nations Unies continuent de faire tout ce qu’ils peuvent pour répondre aux besoins urgents de la population à travers la bande de Gaza, malgré la violence qui continue, les approvisionnements limités et l’accès restreint.