Ukraine : l’ONU dénonce l’ampleur des crimes russes dans les territoires occupés

« Trois ans et demi après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la guerre a atteint une étape encore plus dangereuse et meurtrière pour les civils ukrainiens », a dénoncé Volker Türk à Genève, devant le Conseil onusien des droits de l’homme. Depuis le lancement de l’offensive russe contre l’Ukraine, en février 2022, son bureau a recensé plus de 50.000 civils tués ou blessés, dont plus de 3.000 enfants.

Tweet URL

Et aucun signe d’accalmie ne se profile à l’horizon. En 2025, le nombre de victimes a bondi de 40 % par rapport à l’année précédente. Juillet s’est révélé particulièrement meurtrier, avec le plus lourd bilan civil enregistré en plus de trois ans.

Le 6 septembre, les forces russes ont mené la plus vaste attaque aérienne depuis le début du conflit. En une seule nuit, 810 drones longue portée et 13 missiles ont été lancés contre le territoire ukrainien. Dans certaines localités proches du front, « presque tous les logements ont été endommagés ou détruits », a constaté M. Türk.

Arrestations arbitraires et disparitions

Au-delà des bombardements, l’ONU dénonce un système de répression visant les civils dans les zones occupées. Des habitants « ont été arrêtés arbitrairement dans la rue puis maintenus en détention pendant des semaines, des mois, voire des années », a expliqué le haut responsable, qualifiant ces pratiques de disparitions forcées.

Son bureau a recensé 90 exécutions sommaires et 38 décès en détention dus à « la torture, au manque de soins médicaux ou aux conditions de détention déplorables ». Les enquêtes font état de violences sexuelles et de « pratiques systématiques et généralisées » de mauvais traitements à l’encontre des civils ukrainiens.

Des amendements récents à la législation russe ont, selon lui, « institutionnalisé l’impunité des militaires, permettant que les exécutions extrajudiciaires, la torture et les mauvais traitements demeurent impunis ».

Une identité sous pression

Les habitants des zones occupées du sud et de l’est du pays subissent en outre de fortes pressions pour obtenir la citoyenneté russe, condition d’accès aux services de base. Ceux qui refusent risquent intimidations, déportations ou confiscations de biens.

Les autorités d’occupation imposent un programme scolaire remanié, introduisent des cours patriotiques et militaires, et renforcent la surveillance numérique, jusque sur les messageries et les VPN, ces outils permettant d’ordinaire de masquer la localisation des internautes. « De telles pratiques témoignent d’une volonté délibérée d’étouffer toute dissidence et d’effacer l’identité ukrainienne », a averti Volker Türk.

Appel à la fin du conflit

Tout en relevant que des abus ont aussi été commis par les forces ukrainiennes, notamment en 2022, il a noté que Kiev avait « pris des mesures pour renforcer les garanties et améliorer les conditions de détention », même si la responsabilité demeure « limitée ».

Le chef des droits humains a exhorté Moscou à mettre fin à ses exactions et demandé à toutes les parties de mener des enquêtes indépendantes sur chaque allégation.

« Cette guerre doit cesser. Le coût humain pour les civils, pour les soldats et leurs familles est accablant et déchirant », a-t-il insisté, avertissant que chaque jour de violence accroît les risques d’« escalade et d’extension » du conflit au-delà de l’Ukraine.