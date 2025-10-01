Changer la perspective mondiale sur le vieillissement

« Toute personne âgée a le droit de vieillir dans la dignité, en sécurité et d'accéder à des opportunités qui enrichissent sa vie », a déclaré Arjanita Elezaj, militante et l'une des principales organisatrices de la célébration au siège des Nations Unies à New York.

« Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits humains », a-t-elle affirmé lors de cet événement, au cours duquel des questions clés ont été débattues, telles que l'amélioration des possibilités pour les personnes âgées de participer à la vie civique et culturelle, ainsi que les soins de santé et le logement.

Le thème de cette année met en avant la nécessité de donner aux personnes âgées la possibilité de jouer un rôle actif aux niveaux local et mondial, afin de renforcer leur voix dans l'élaboration des politiques et de contribuer à la construction de sociétés plus inclusives.

« Les personnes âgées portent en elles toute une vie d'expériences », a souligné Mme Elezaj. « Elles sont les architectes des communautés, des mouvements et des institutions qui continuent de nous guider aujourd'hui. Pourtant, trop souvent, leurs voix restent ignorées ».

Le monde vieillit

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a plus que doublé pour atteindre 1,2 milliard au cours des trois dernières décennies et devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050.

Avec l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait dépasser celui des nourrissons d'ici le milieu des années 2030.

« Pour faire face à ce changement, nous devons faire preuve de clairvoyance et prendre les mesures qui s’imposent. Cela implique de veiller à ce que les droits des personnes âgées soient pleinement respectés, à ce que leur dignité soit préservée et à ce que leurs contributions soient pleinement appréciées », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dans son message.

Pour un mouvement inclusif

Avec un sourire et une anecdote, Jeanette Takamura, professeure et doyenne émérite de l'École de travail social de l'Université Columbia, a rappelé à l'auditoire que le vieillissement est un phénomène universel.

« La dernière fois que j'ai pris la parole à cette tribune, j'avais les cheveux châtain foncé et je mesurais 2,5 cm de plus », a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, « j'ai visiblement 2,5 cm de moins et des cheveux argentés ».

Dans son discours, elle a insisté sur « l'urgence d'une sensibilisation et d'une inclusion multigénérationnelles accrues » pour faire avancer un mouvement social mondial inclusif.

Elle a souligné que les mouvements sociaux ont un impact maximal lorsqu'ils touchent un large spectre et a insisté sur la nécessité pour les jeunes et les moins jeunes d'apprendre les uns des autres.

« Faisons preuve de sagesse, soyons des acteurs du changement social et élargissons notre champ d'action pour accueillir les multiples générations de jeunes dont nous avons besoin comme partenaires et co-créateurs ».