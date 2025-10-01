Ebola en RDC : signes d’un « déclin notable » de la transmission du virus au Kasaï

L’OMS justifie cet optimisme par le fait que la transmission est désormais « plus localisée et moins explosive qu’au cours de la phase initiale caractérisée par une propagation nosocomiale et des événements de super-propagation ».

Depuis la dernière mise à jour de la semaine dernière, sept nouveaux cas ont été signalés, dont six cas confirmés et un cas probable. Au cours de la même période, sept décès ont été enregistrés parmi les cas nouvellement identifiés et précédemment hospitalisés.

Au total, quarante-deux décès (31 confirmés et 11 probables) dus à l’épidémie d’Ebola ont été enregistrés depuis fin août dernier.

Les femmes représentent la majorité des cas

« Au 28 septembre 2025, un total de 64 cas (53 confirmés et 11 probables), dont 42 décès (31 confirmés et 11 probables), ont été signalés dans la zone sanitaire de Bulape », note l’OMS relevant que le taux de létalité global est de 65 %.

En outre, cinq cas confirmés ont été signalés parmi les professionnels de santé, dont trois décès. L’épidémie reste confinée à six zones sanitaires touchées sur les 21 que compte la zone sanitaire de Bulape.

À ce jour, l’âge des cas varie entre 0 (nouveau-nés) et 65 ans. Depuis le début de l’épidémie, la majorité des cas ont été signalés chez les femmes (57 %, 37 cas), les enfants âgés de 0 à 9 ans (25,0 %, 16 cas) et les personnes âgées de 20 à 29 ans (23 %, soit 15 cas). La mortalité est également concentrée dans ces groupes, les femmes représentant plus de la moitié des décès signalés (57 %, 24 morts) et les enfants de moins de 10 ans représentant 31 % des décès (13).

Par ailleurs, neuf cas se sont rétablis et ont quitté l’hôpital alors que 13 patients sont actuellement hospitalisés et reçoivent des soins. La capacité totale en lits du centre de traitement Ebola de Bulape a encore augmenté, passant de 34 à 49.

Plus de 4.000 personnes vaccinées en deux semaines

Les activités de surveillance renforcée se poursuivent dans la zone sanitaire de Bulape et ses environs. La surveillance active des signes de cas inhabituels, y compris les cas suspects, a été intensifiée, avec 183 alertes signalées et examinées au cours de la semaine épidémiologique du 22 au 28 septembre.

Tous les cas détectés font l’objet d’une enquête systématique afin de déterminer les circonstances de l’exposition et d’identifier les contacts potentiels. Selon un décompte effectué le 28 septembre dernier, 1.787 contacts au total ont l’objet d’un suivi, dont 1.735 au moment de la rédaction du rapport.

La vaccination se poursuit dans les zones touchées. Au 28 septembre 2025, 4.115 personnes au total ont été vaccinées au cours des 16 jours qui ont suivi le début des activités de vaccination. Il s’agit notamment de professionnels de santé et de travailleurs de première ligne, de contacts et de contacts potentiels des cas.