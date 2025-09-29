L'Ukraine subit de nouvelles frappes aériennes massives de la Russie

Selon les autorités ukrainiennes, l'attaque a duré environ 12 heures et a impliqué près de 600 drones, 46 missiles de croisière et cinq roquettes.

« De nouvelles vies ont été perdues… des habitations ont été touchées [et] des enfants figurent parmi les victimes », a déclaré le Bureau de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies (OCHA). Les régions densément peuplées de Kiev et de Zaporijjia figuraient parmi les régions attaquées, détruisant ou endommageant des habitations et des services publics.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé dimanche qu'un centre de cardiologie avait également été touché à Kiev, faisant deux morts.

Risques liés aux centrales nucléaires

Par ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, a continué d'utiliser des générateurs de secours pour alimenter ses six réacteurs à l'arrêt et d'autres fonctions essentielles de sûreté et de sécurité nucléaires, après avoir subi la semaine dernière sa dixième perte totale d'alimentation électrique externe.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a averti ce week-end que la centrale disposait de suffisamment de combustible de réserve pour fonctionner au moins dix jours et qu'elle était en contact avec les deux parties pour rétablir l'alimentation électrique externe au plus vite.

L'AIEA a également souligné les « dangers constants » pour la sûreté nucléaire la semaine dernière, après la destruction et l'explosion d'un drone à environ 800 mètres du périmètre de la Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, située à Youjnooukraïnsk, dans l'oblast de Mykolaïv,.

Une équipe de l'AIEA sur place a signalé que 22 drones avaient été observés mercredi soir et jeudi matin, certains s'approchant jusqu'à un demi-kilomètre du site.

L'équipe a indiqué qu'un cratère de quatre mètres carrés à la surface et d'un mètre de profondeur avait été creusé par la destruction d'un drone. Aucune victime n'a été signalée.

« Une fois de plus, les drones volent beaucoup trop près des centrales nucléaires, mettant en péril la sécurité nucléaire », a déclaré le Directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. « Heureusement, l'incident de la nuit dernière n'a causé aucun dommage à la Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas cette chance. J'exhorte les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue militaire autour de toutes les installations nucléaires importantes ».

L'hiver menace

À l'approche de l'hiver, les attaques russes contre l'Ukraine continuent d'avoir un impact sur les infrastructures énergétiques, privant d'électricité des milliers de personnes.

Au cours du premier semestre 2025, l'ONU et ses partenaires ont fourni une assistance à 2,4 millions de personnes dans tout le pays, en particulier aux communautés en première ligne. Les besoins totaux sont plus de deux fois supérieurs.

Outre les importantes difficultés d'accès dans les territoires occupés par la Russie, la réponse humanitaire reste mise à rude épreuve par la forte augmentation des attaques ces derniers mois, qui a provoqué de nouveaux déplacements et créé des besoins supplémentaires.

Le Plan d'intervention hivernale 2025-2026, lancé en juillet, prévoit un financement de 280 millions de dollars et est financé à environ 40 %.

Conformément à la nouvelle priorité du plan d'aide à l'Ukraine, conséquence de la réduction du financement de l'action humanitaire à l'échelle mondiale, les travailleurs humanitaires se concentrent sur quatre objectifs :

aider les populations vulnérables en première ligne ;

soutenir les évacuations ;

fournir une assistance d'urgence après les frappes ;

aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

L'OCHA a souligné que l'aide humanitaire continue d'être fournie dans les zones non prioritaires, notamment dans l'ouest et le centre de l'Ukraine.