EN DIRECT - Le Conseil se prononce sur la création d'une nouvelle mission en Haïti

À deux jours de la fin du mandat de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, le Conseil de sécurité se réunit, mardi après-midi, pour examiner un projet de résolution américano-panaméen visant à transformer la MMAS en Force de suppression des gangs (FSG) et à créer un bureau onusien dans le pays pour appuyer la nouvelle mission. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.