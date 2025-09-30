ONU Info
L'actualité mondiale Un regard humain
ONU Info
L'actualité mondiale Un regard humain

EN DIRECT - Le Conseil se prononce sur la création d'une nouvelle mission en Haïti

Vue d'ensemble de la salle du Conseil de sécurité de l'ONU (photo d'archive).
UN Photo/Eric Kanalstein
Vue d'ensemble de la salle du Conseil de sécurité de l'ONU (photo d'archive).

EN DIRECT - Le Conseil se prononce sur la création d'une nouvelle mission en Haïti

Paix et sécurité

À deux jours de la fin du mandat de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, le Conseil de sécurité se réunit, mardi après-midi, pour examiner un projet de résolution américano-panaméen visant à transformer la MMAS en Force de suppression des gangs (FSG) et à créer un bureau onusien dans le pays pour appuyer la nouvelle mission. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.

♦ Recevez des mises à jour quotidiennes directement dans votre boîte mail - Inscrivez-vous ici.
♦ Téléchargez l'application ONU Info pour vos appareils iOS ou Android.
 