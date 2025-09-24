A Gaza, des femmes sont contraintes d’accoucher dans la rue faute d’accès aux soins

Selon les estimations de l’agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive (UNFPA), 23.000 femmes sont privées de soins et environ 15 bébés naissent chaque semaine sans aucune assistance médicale.

« Les accouchements dans des conditions dangereuses sont en augmentation : des naissances ont lieu en dehors des hôpitaux, souvent sans l’aide d’un personnel qualifié, ce qui expose la mère et le nouveau-né à de graves risques », a détaillé l'UNFPA dans son dernier rapport.

Les hôpitaux étant débordés ou inaccessibles, les femmes accouchent de plus en plus souvent dans des abris, dans la rue et dans d’autres lieux dangereux.

© UNFPA Palestine/Yasmeen Sous Une femme enceinte se fait traiter dans un établissement de la Société palestinienne de secours médical à Gaza (photo d'archives).

Plus de 465 accouchements en dehors des hôpitaux

Au cours des sept premiers mois de cette année, plus de 465 accouchements ont eu lieu en dehors des hôpitaux, certains assistés uniquement par des ambulanciers paramédicaux et beaucoup sans aucun personnel médical. Selon l'UNFPA, les mois de juin et juillet ont enregistré les chiffres les plus élevés.

Cette alerte de l’agence onusienne intervient alors que le système de santé est en train de s’effondrer et pourrait perdre la moitié de sa capacité d’accueil si l’offensive militaire se poursuit.

Dans la ville de Gaza, quatre hôpitaux fournissant des soins obstétriques et néonatals et 21 centres de soins de santé primaires offrant des services de santé sexuelle et reproductive ambulatoires risquent de fermer.

Les établissements du sud de l'enclave palestinienne fonctionnent déjà plusieurs fois au-delà de leur capacité et sont incapables d’absorber l’afflux de patients en provenance du nord.

« L’accès aux services de santé est devenu de plus en plus difficile. La réduction de l’offre de soins oblige les familles à parcourir de longues distances, souvent sur des routes endommagées qui retardent ou entravent les déplacements, en particulier en cas d’urgence ou de nuit », a détaillé l'UNFPA, ajoutant que de nombreuses ambulances sont hors service en raison du manque de carburant.

Vulnérables aux abus et à l’exploitation

Sur le terrain, 20.500 personnes se sont déplacées du nord vers le sud lundi dernier. Cela porte le nombre total de ces déplacements depuis la mi-août à plus de 321.000.

Dans ce climat d’ordres d’évacuation et de déplacements forcés, les femmes sont plus vulnérables. Elles sont exposées à des risques accrus en matière de protection, car les espaces sûrs s’effondrent et la surpopulation s’aggrave.

Tweet URL

« Les signalements de violences sexistes sont en augmentation, alimentés par la faim, le stress et les déplacements répétés », a précisé l'agence onusienne. Cinq espaces sécurisés pour les femmes et les filles, qui accueillent 1.000 femmes chaque semaine, un refuge pour femmes et plusieurs centres d’aide aux victimes de violences sexistes sont directement menacés par l’offensive de l'armée israélienne dans la ville de Gaza.

Les prestataires de services sont contraints de déménager, de travailler à distance ou de continuer sans fournitures essentielles, ce qui perturbe le soutien crucial apporté aux survivantes. « Les femmes âgées et les femmes handicapées sont particulièrement vulnérables aux abus et à l’exploitation ».

Attaque contre la flottille à destination de Gaza

De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a dénoncé mercredi les attaques et les menaces contre ceux qui tentent d'apporter de l'aide et de soutenir les centaines de milliers de personnes à Gaza qui souffrent de la famine et de la faim.

« Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée sur les attaques et le harcèlement par des drones et d'autres objets contre la flottille Global Sumud à destination de Gaza. Ces attaques doivent cesser et les responsables de ces violations doivent rendre des comptes », a déclaré un porte-parole du HCDH, Thameen Al-Kheetan, dans un commentaire adressé à la presse.

« En tant que puissance occupante, Israël doit garantir l'approvisionnement en nourriture et en médicaments de la population dans toute la mesure de ses moyens, ou accepter et faciliter des programmes d'aide humanitaire impartiaux, acheminés rapidement et sans entrave. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, appelle Israël à lever d'urgence le blocus de Gaza et à autoriser l'entrée de matériel vital par tous les moyens possibles », a-t-il ajouté.