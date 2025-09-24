Vaccin, paracétamol : aucun lien avéré avec l’autisme, affirme l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique concluante confirmant un lien possible entre l’autisme et l’utilisation de l’acétaminophène (également connu sous le nom de paracétamol) pendant la grossesse.

« De plus, il existe de nombreuses preuves solides démontrant que les vaccins infantiles ne causent pas l’autisme », ajoute l’OMS, relevant que « des études à grande échelle et de haute qualité menées dans de nombreux pays sont toutes parvenues à la même conclusion ».

L’autisme étudié depuis des décennies

L’agence onusienne rappelle d’ailleurs que d’autres études antérieures suggérant un lien étaient erronées et ont été discréditées.



« Depuis 1999, des experts indépendants conseillant l’OMS ont confirmé à plusieurs reprises que les vaccins, y compris ceux contenant du thiomersal ou de l’aluminium, ne provoquent pas d’autisme ni d’autres troubles du développement », poursuit l’OMS.

A cet égard, l’agence onusienne insiste sur ses protocoles, notamment les calendriers de vaccination des enfants, qui sont élaborés « dans le cadre d’un processus minutieux, approfondi et fondé sur des données probantes, auquel participent des experts mondiaux et les pays concernés ».

Le calendrier de vaccination des enfants a été adopté par tous les pays et a sauvé au moins 154 millions de vies au cours des 50 dernières années, a détaillé l’OMS, relevant que ce calendrier reste essentiel pour la santé et le bien-être de chaque enfant et de chaque communauté.

Plus globalement, l’OMS recommande à toutes les femmes de continuer à suivre les conseils de leur médecin ou des professionnels de santé, qui peuvent les aider à évaluer leur situation individuelle et leur recommander les médicaments nécessaires. « Tout médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse, en particulier au cours des trois premiers mois, et conformément aux conseils des professionnels de santé ».

© UNICEF/Narek Margaryan Un bébé reçoit ses vaccins de routine dans une clinique de Vanadzor, en Arménie.

62 millions atteints d’autisme dans le monde

L’autisme et les troubles neurodéveloppementaux font partie des troubles mentaux et neurologiques prioritaires qui seront abordés lors de la 4e réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non transmissibles et la santé mentale, ce jeudi 25 septembre à New York.

À l’échelle mondiale, près de 62 millions de personnes (1 sur 127) sont atteintes d’un trouble du spectre autistique, un ensemble diversifié de troubles liés au développement du cerveau. Bien que le diagnostic se soit amélioré ces dernières années, les causes exactes de l’autisme n’ont pas été établies, et il est admis que plusieurs facteurs peuvent être en cause.

Au cours de la dernière décennie, des recherches approfondies ont été menées, notamment des études à grande échelle, afin d’étudier les liens entre l’utilisation de l’acétaminophène pendant la grossesse et l’autisme. « À l’heure actuelle, aucun lien cohérent n’a été établi », a conclu l’OMS.