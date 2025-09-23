Ukraine : Guterres appelle à ne pas perdre le fragile élan diplomatique actuel

Ces derniers mois ont été marqués par « une action diplomatique intense », parallèlement à « intensification des combats dans toute l’Ukraine et, parfois, sur le territoire de la Fédération de Russie », a observé mardi le Secrétaire général, António Guterres, dans un discours prononcé lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à ce conflit et à laquelle le Président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, était invité à participer.

Le chef de l'ONU a salué les efforts diplomatiques qui ont récemment été menés à haut niveau, félicitant les États-Unis et les autres pays qui cherchent à trouver des solutions diplomatiques.

Il s’est aussi félicité des pourparlers directs organisés entre les délégations ukrainienne et russe à Istanbul, qui ont abouti au retour de centaines de prisonniers de guerre.

« Ces échanges ont également contribué à ouvrir des voies permettant de répondre à d’autres préoccupations humanitaires urgentes, notamment le sort des civils ukrainiens détenus et des enfants enlevés », a-t-il souligné.

Progrès lents

Mais les progrès en vue d’un cessez-le-feu indispensable et d’un règlement pacifique durable « restent désespérément lents », a-t-il estimé, notant que « chaque jour de combats supplémentaires réduit les chances de succès de la diplomatie et accroît les risques d’escalade ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l’élan diplomatique actuel – aussi fragile soit-il », a-t-il affirmé.

Il a décrit une situation dramatique en Ukraine : « les civils ukrainiens se trouvent toujours sous un déluge de bombes, qui s’abattent sur leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs abris. Des infrastructures civiles essentielles sont détruites avec une régularité alarmante. Le nombre de missiles et de drones russes lancés sur des villes et villages ukrainiens atteint des niveaux record ».

« En conséquence, ces derniers mois, le bilan des victimes civiles a été l’un des plus élevés jamais enregistré depuis le début de la guerre », a-t-il noté. Au total, plus de 14.000 civils, dont des centaines d’enfants, ont été tués en Ukraine. Plus de 36.000 civils ont été blessés. Et il ne s’agit là que des chiffres confirmés. Des civils sont également de plus en plus touchés à l’intérieur de la Russie.

Cesser les attaques contre les civils

Le Secrétaire général a rappelé que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont « prohibées par le droit international » et il a réclamé qu’elles cessent « immédiatement ».

Il a noté qu’en Ukraine, de fortes perturbations entravent l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins de santé et à l’éducation. « Des frappes massives sur les infrastructures énergétiques menacent de plonger des millions de personnes dans l’obscurité et le froid, alors qu’elles s’apprêtent à traverser un quatrième hiver en temps de guerre », a-t-il dénoncé.

Il a également jugé préoccupant la menace qui pèse sur les sites nucléaires, en particulier sur la centrale de Zaporijjia. « Toutes les parties doivent s’acquitter des obligations que leur impose le droit international pour protéger leur sûreté et leur sécurité », a-t-il dit.

M. Guterres a rappelé que l’ONU demeure « pleinement mobilisée » pour continuer à apporter une aide à toutes les personnes qui en ont besoin et il a demandé aux donateurs d’accroître leurs contributions au plan de réponse humanitaire pour les personnes touchées par la guerre – en Ukraine et dans toute la région.

Il a exhorté toutes les parties à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux personnes les plus vulnérables – où qu’elles soient.

« Plus cette guerre durera, plus ses conséquences seront dévastatrices pour tout le monde », a prévenu le Secrétaire général, qui a réitéré son appel pour « un cessez-le-feu complet, global et durable ».

UN Photo/Manuel Elias Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Ukraine.

L'Ukraine réclame de véritables garanties de sécurité

Pour sa part, le Président ukrainien a indiqué avoir rencontré le Président américain Donald Trump peu avant la réunion du Conseil de sécurité. L’occasion, selon lui, d’échanger de « bonnes idées ».

Volodymyr Zelensky a dit espérer que les États-Unis réussissent à pousser la Russie vers la paix car, a-t-il affirmé, « Moscou a peur de Washington ». Il a appelé les États-Unis à fournir de véritables garanties de sécurité « que la Russie ne pourra pas franchir à nouveau ».

Les Etats-Unis s'inquiètent d'un risque d'escalade

De son côté, le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, s'est inquiété d'un risque d'escalade potentielle.

Il a affirmé que les États-Unis demeuraient engagés en faveur d’un règlement pacifique du conflit, exhortant l’ensemble des parties à mettre un terme à cette guerre avant qu’elle ne dure trois ou quatre ans de plus.

A un moment, il faudra refermer ce chapitre, a affirmé le Secrétaire d'Etat. Et s’il n’y a pas de chemin vers la paix à court terme, les États-Unis prendront les mesures qui s’imposent pour mettre un terme au conflit.

La Russie affirme ne refuser aucun format de négociation

Quant à la Russie, son représentant à la réunion a affirmé que Moscou est exclusivement en faveur d'un dialogue sérieux, substantiel et sans œillères.

Selon lui, le format optimal pour cela a déjà été trouvé : il s'agit de la plateforme de négociation à Istanbul. Tout le reste ne pourra être discuté qu'après que des résultats significatifs auront été obtenus par les experts. Malheureusement, nous en sommes encore loin, a-t-il déploré.