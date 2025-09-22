« Nous nous cachons pour échapper aux drones » : la terreur des civils ukrainiens ciblés par les drones russes

Les habitants sont apeurés. Une femme originaire d’une localité fréquemment prise pour cible a raconté son appréhension quotidienne à des membres de la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

« Les drones nous poursuivent, nous nous cachons pour leur échapper. Les drones se posent sur les toits, et s’ils voient quelque chose, il y aura des conséquences », a dit cette femme aux enquêteurs.

Tuer, blesser et détruire

La terreur instillée dans la population a contraint des milliers de personnes à fuir. De l’avis de la Commission, le comportement des forces armées russes pourrait constituer un crime contre l’humanité, à savoir le transfert forcé de population.

D’autant que les circonstances des attaques montrent l’intention des auteurs de tuer, de blesser et de détruire.

« Des localités entières ont subi des dommages et des destructions et sont devenues inhabitables ; les services essentiels et les commerces ne sont plus en mesure de fonctionner », a affirmé devant le Conseil, Erik Møse, président de la Commission d’enquête, s’alarmant de l’escalade des attaques contre les civils à l’aide de drones à courte portée dans les zones de front.

Selon les enquêteurs de l’ONU, les forces armées russes ont mené des attaques depuis des positions situées sur la rive gauche du Dniepr à l’aide de drones permettant l’observation et le suivi en temps réel des cibles. Elles ont poursuivi leurs victimes à l’aide de drones et ont largué des explosifs sur elles, faisant des morts et des blessés.

Les ambulances et les pompiers ne sont pas épargnés

Les drones ont également frappé des ambulances et d’autres services d’urgence, les empêchant d’atteindre les victimes.

D’une manière générale, les unités de drones des forces armées russes ont mené des attaques contre des civils et des biens civils non seulement dans la province de Kherson, mais aussi dans les provinces de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv.

« Les preuves confirment désormais que les localités visées s’étendent sur plus de 300 kilomètres sur la rive droite du fleuve Dniepr, qui est sous le contrôle du gouvernement ukrainien », a déploré M. Møse.

En plus d’attaquer des civils qui marchaient ou utilisaient les transports, les forces armées russes ont pris pour cible un large éventail d’objets civils, notamment des résidences, des infrastructures critiques et d’autres bâtiments. Des drones ont également été dirigés contre des secouristes, des ambulances et des camions de pompiers portant des marques distinctives, les empêchant d’intervenir après les attaques.

Pour conquérir davantage de territoire

Plus largement, le conflit armé en Ukraine continue d’avoir un impact dévastateur sur la population civile. Outre les drones, les attaques à l’aide d’armes explosives dans les zones peuplées restent la principale cause de pertes civiles.

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH), le nombre total de victimes a augmenté de 40 % au cours des huit premiers mois de cette année, par rapport à 2024.

La Commission d'enquête est profondément préoccupée par le nombre toujours élevé de victimes civiles dues aux attaques incessantes à l’aide d’armes à longue portée qui se sont intensifiées dans tout le pays.

« Les enquêtes sur les attaques de drones et les expulsions révèlent les efforts coordonnés et organisés déployés par les autorités russes pour conquérir davantage de territoire et consolider leur emprise sur les zones qu’elles contrôlent déjà en Ukraine, tout en contraignant les populations locales à partir », a conclu le Président de la Commission d’enquête.