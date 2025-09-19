Gaza : l’UNICEF dénonce le vol d’aliments thérapeutiques destinés aux enfants

Tweet URL

« Hier (jeudi), des individus armés ont encerclé quatre camions stationnés à l’extérieur de notre site à Gaza-Ville, qui s’apprêtaient à transporter des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi indispensables aux enfants souffrant de malnutrition et victimes de la famine », a détaillé l’agence onusienne dans un communiqué.

Ces individus ont menacé les chauffeurs avec des armes à feu et détourné les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi avant de libérer les employés et les camions.

Selon l’UNICEF, ce vol a privé au moins 2.700 enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë d’aliments thérapeutiques qui leur auraient sauvé la vie.

Famine

« Ces aliments sont essentiels, particulièrement dans un contexte où la famine est déclarée dans le nord de Gaza et alors que l’opération militaire en cours engendre de nouveaux déplacements de population et aggrave les conséquences dévastatrices du conflit sur les enfants », a insisté l’UNICEF, tout en exhortant tous les habitants de Gaza à protéger l’aide humanitaire.

Mais pour l’agence onusienne, un cessez-le-feu durable est essentiel pour créer un environnement dans lequel de tels incidents ne se produisent plus et où « l’aide peut parvenir à ceux qui en ont le plus besoin, de manière sûre, rapide et efficace ».

Sur le terrain, l’armée israélienne a émis un nouvel ordre d’évacuation vers le sud de l’enclave assiégée.

Les dernières incursions militaires et ordres d’évacuation dans le nord de Gaza continuent de provoquer de nouvelles vagues de déplacements, contraignant des familles traumatisées à se réfugier dans une zone de plus en plus réduite.

Détresse, peur et faim dans les yeux des enfants

De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a signalé qu’en seulement cinq jours, 11 locaux de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) servant d’abris d’urgence à environ 11.000 personnes ont été endommagés après avoir été touchés directement ou indirectement.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées dans toute la bande de Gaza depuis la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a souligné l’agence.

Les chiffres augmentent rapidement, avec quelque 200.000 déplacements enregistrés du nord au sud de Gaza au cours du seul mois écoulé, dont 56 000 depuis dimanche.

À Gaza, les employés de l'UNRWA font partie des personnes déplacées, qui vivent dans des pièces surpeuplées. « Le regard de détresse, de peur et de faim dans les yeux des enfants est comme une mort lente pour les parents », a posté sur le réseau social X l'agence onusienne témoignant de l’anxiété de son personnel.

Malgré ce désastre, il continue à aider les autres tout en vivant dans des conditions inimaginables. « J’ai perdu ma maison le deuxième jour de la guerre et je travaille depuis le début. Sans travail, je me serais laissé submerger par le chagrin », a indiqué un employé de l’UNRWA.

UN News Des centaines de familles palestiniennes continuent de fuir la ville de Gaza, au nord de l'enclave, via la route côtière d'al-Rashid.

Les moyens de subsistance s’effondrent

Alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires et que les dernières infrastructures vitales pour les civils de la ville de Gaza s’effondrent, les familles font face à des coûts énormes, sans aucun revenu.

L’agence onusienne a publié un message sur les réseaux sociaux énumérant les coûts exorbitants des produits de première nécessité.

« Le carburant est rare. Les fournitures destinées aux abris de l’UNRWA sont interdites depuis près de sept mois », a noté l’UNRWA. « Les logements sont déjà surpeuplés et difficiles à trouver. Après près de deux ans de guerre, les gens n’ont plus de revenus ».

Repas chauds et traitement de la malnutrition

La population survit grâce à l’aide fournie par les agences humanitaires. Malgré de lourdes restrictions, l’ONU et ses partenaires font tout leur possible pour apporter une aide vitale à la population.

Au cours de la première moitié du mois, les humanitaires ont collecté plus de 12.500 tonnes de farine de blé, de colis alimentaires et de fournitures en vrac aux points de passage contrôlés par Israël.

Ils ont également servi près de 560.000 repas par jour dans 116 cuisines et fourni 10.000 pains aux personnes se déplaçant vers le sud.

De son côté, l’UNICEF a envoyé plus de 200.000 paquets d’aliments pour bébés riches en nutriments à ses partenaires humanitaires, soit suffisamment pour nourrir plus de 63.000 nourrissons et jeunes enfants pendant deux semaines.