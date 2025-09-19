Initiative ONU80 : un nouveau rapport présente des propositions de changement

Le rapport, intitulé « Changer de paradigme : Unis pour agir », décrit les ajustements possibles concernant la structure de l'ONU, la collaboration entre ses entités et son fonctionnement. Il s'agit du troisième résultat majeur de l'Initiative, après les rapports précédents sur les mesures d'efficacité et l'examen de la mise en œuvre des mandats. Publié juste avant la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, ce document vise à éclairer les délibérations des États membres.

« Ce travail est en cours », déclare M. Guterres dans la préface. « Nous nous réjouissons de collaborer avec les États membres, en tant que maîtres d'œuvre du processus, pour concrétiser notre ambition commune : un système des Nations Unies plus cohérent, plus efficace et mieux équipé pour servir “Nous, les peuples” ».

Principaux axes d'intervention

Les propositions portent sur les trois piliers de l'action des Nations Unies – paix et sécurité, développement durable et droits humains – ainsi que sur l'action humanitaire, les moyens de renforcer la collaboration inter-piliers et les catalyseurs à l'échelle du système. Le rapport appelle à une réduction des cloisonnements, à une réduction des doublons et à une collaboration plus efficace, soulignant que le système des Nations Unies, construit il y a plus de 80 ans, doit s'adapter aux défis bien plus complexes d'aujourd'hui.

En matière de paix et de sécurité , le rapport propose de consolider les bureaux et les niveaux de direction, de créer des centres d'excellence pour la consolidation de la paix et pour les femmes, la paix et la sécurité, et de préparer des opérations de paix plus rationalisées et plus intégrées.

, le rapport propose de consolider les bureaux et les niveaux de direction, de créer des centres d'excellence pour la consolidation de la paix et pour les femmes, la paix et la sécurité, et de préparer des opérations de paix plus rationalisées et plus intégrées. Un nouveau pacte humanitaire est proposé pour rationaliser la planification, intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales, développer les services administratifs communs et renforcer la diplomatie humanitaire, afin de servir plus de 100 millions de personnes plus rapidement et plus efficacement.

est proposé pour rationaliser la planification, intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales, développer les services administratifs communs et renforcer la diplomatie humanitaire, afin de servir plus de 100 millions de personnes plus rapidement et plus efficacement. En matière de développement durable , le Secrétaire général recommande d'évaluer les fusions potentielles d'agences, de mutualiser les expertises grâce à de nouveaux pôles de connaissances communs et de reconfigurer les opérations régionales et nationales pour un impact accru.

, le Secrétaire général recommande d'évaluer les fusions potentielles d'agences, de mutualiser les expertises grâce à de nouveaux pôles de connaissances communs et de reconfigurer les opérations régionales et nationales pour un impact accru. En matière de droits de l'homme , le rapport propose la création d'un Groupe des droits de l'homme des Nations Unies, dirigé par le Haut-Commissaire, afin de coordonner l'action à l'échelle du système et de réduire les doublons.

, le rapport propose la création d'un Groupe des droits de l'homme des Nations Unies, dirigé par le Haut-Commissaire, afin de coordonner l'action à l'échelle du système et de réduire les doublons. Parmi les mesures facilitatrices du système, le rapport met en avant la création d'un Centre commun de données du système des Nations Unies, d'une Plateforme d'accélération technologique, de services administratifs unifiés, de formations et de recherches rationalisées, et de réformes visant à renforcer le financement commun et le financement de base.

Prochaines étapes

Plusieurs propositions du rapport relèvent de la compétence du Secrétaire général et peuvent être mises en œuvre immédiatement. La plupart, cependant, relèvent des États membres.

La Présidente de l'Assemblée générale a invité M. Guterres à présenter le rapport aux États membres le 15 octobre 2025.