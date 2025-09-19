ONU Info
L'actualité mondiale Un regard humain
ONU Info
L'actualité mondiale Un regard humain

EN DIRECT - Vote du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran

Chambre du Conseil de sécurité de l'ONU, à New York.
UN Photo/Loey Felipe
Chambre du Conseil de sécurité de l'ONU, à New York.

EN DIRECT - Vote du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran

Paix et sécurité

Le Conseil se prononce vendredi matin sur une résolution visant à prolonger l’allègement des sanctions internationales contre l’Iran, accusé par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni de violer ses engagements nucléaires. Si aucun texte n'est adopté d'ici la fin du mois, les sanctions contre Téhéran seront automatiquement rétablies, en vertu d'un mécanisme prévu par l’accord de Vienne et déclenché par les trois pays européens. Suivez les débats en direct avec la Section de la couverture des réunions de l’ONU.

♦ Recevez des mises à jour quotidiennes directement dans votre boîte mail - Inscrivez-vous ici.
♦ Téléchargez l'application ONU Info pour vos appareils iOS ou Android.
 