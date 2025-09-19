EN DIRECT - Vote du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran

Le Conseil se prononce vendredi matin sur une résolution visant à prolonger l’allègement des sanctions internationales contre l’Iran, accusé par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni de violer ses engagements nucléaires. Si aucun texte n'est adopté d'ici la fin du mois, les sanctions contre Téhéran seront automatiquement rétablies, en vertu d'un mécanisme prévu par l’accord de Vienne et déclenché par les trois pays européens. Suivez les débats en direct avec la Section de la couverture des réunions de l’ONU.