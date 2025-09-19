« Nous sommes confrontés à une crise mondiale. Les conflits se multiplient dans un contexte où les clivages géopolitiques ne permettent pas de les résoudre efficacement », a déclaré M. Guterres à ONU Info lors d'un entretien avec Melissa Fleming, cheffe de la communication mondiale des Nations Unies.

« Il règne un sentiment d'impunité : chaque pays croit pouvoir faire ce qu'il veut. Or, nous constatons que les pays en développement sont confrontés à d'énormes difficultés. Nombre d'entre eux croulent sous les dettes, sans accès aux financements concessionnels dont ils ont besoin pour redresser leur économie. Les inégalités se creusent ».

La coopération mondiale est indispensable

Le Secrétaire général a souligné les multiples fronts sur lesquels l'ONU cherche à mobiliser la coopération mondiale.

« Le changement climatique n'est pas encore maîtrisé. Et plusieurs signaux indiquent qu'il sera probablement très difficile de préserver notre objectif principal, à savoir maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C », a-t-il déclaré, faisant référence au seuil convenu dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015 sur le climat.

Il a également averti que, si les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle sont prometteuses, elles peuvent amplifier la polarisation et les discours de haine. La gouvernance doit donc « veiller à ce que l'action humaine soit préservée et qu'elle devienne une force du bien ».

M. Guterres a souligné que le rassemblement de la semaine prochaine devait aboutir à des engagements dans des domaines clés : la réduction des émissions de carbone, la réforme financière internationale et le renforcement du multilatéralisme.

Il a exhorté les dirigeants à « inverser la tendance » et à accepter des réformes de l'architecture financière internationale pour plus de justice et d'égalité.

Point sur le Moyen-Orient

La paix et la sécurité seront également au cœur des discussions. Le Secrétaire général a déclaré espérer un soutien clair à une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, ainsi que des mesures immédiates pour répondre à la crise humanitaire à Gaza.

« Le carnage qui sévit à Gaza doit cesser… nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et de la libération immédiate de tous les otages », a-t-il dit.

Il a également mis en avant la situation au Soudan et dans d'autres conflits dits « oubliés », appelant à une action unifiée du Conseil de sécurité pour prévenir de nouvelles souffrances.

Agir pour le climat maintenant

M. Guterres a déclaré à Melissa Fleming que son engagement à lutter contre le changement climatique par des actions urgentes était inébranlable.

« Chaque État Membre doit présenter son nouveau plan climat… qui entraînerait une réduction drastique des émissions… afin d'éviter une irréversibilité qui entraînerait une catastrophe d'une ampleur considérable pour les populations du monde entier », a-t-il déclaré, soulignant que les pays les plus vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement et l'Afrique, sont confrontés à des risques disproportionnés.

« Je suis déterminé »

À titre personnel, il a refusé de céder au désespoir.

« Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé… nous devons construire l’espoir et ne jamais abandonner jusqu’à ce que nos objectifs soient atteints ».