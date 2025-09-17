Ukraine : un quatrième hiver sous les bombes

Afin de leur venir en aide, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé mercredi le lancement d’un plan hivernal visant à fournir une assistance à plus de 1,7 million de personnes, en priorité des familles vulnérables situées sur la ligne de front.

Des infrastructures endommagées

Les dommages considérables causés par les frappes russes aux systèmes d’alimentation en eau, gaz et électricité perturbent gravement l'accès aux services essentiels pour les ménages, les établissements médicaux et éducatifs. Une pression qui devrait s'intensifier avec l’arrivée de la saison froide.

À eux seuls, les systèmes de chauffage urbain, d’une importance vitale pour près de la moitié de la population ukrainienne, ont subi des dommages estimés à 2,5 milliards de dollars depuis le début de l’invasion russe, en février 2022.

Un tiers de la population ukrainienne vit désormais en dessous du seuil de pauvreté, incapable de subvenir à ses besoins en matière de santé. L'hiver dernier, une famille sur cinq a signalé des problèmes de santé liés aux basses températures intérieures.

Premiers touchés, les enfants nécessitent une assistance spécifique: « Nous travaillons avec des partenaires locaux pour apporter un soutien aux familles vulnérables et minimiser l'impact des mois d'hiver [...] pour protéger la vie des enfants », a déclaré Munir Mammadzade, représentant de l'UNICEF en Ukraine.

Le plan de l’hiver 2025-2026

Le plan de réponse hivernal de l'UNICEF s'appuie sur les leçons apprises lors des années précédentes. Il met notamment l’assistance financière au cœur de son programme. Plus de neuf familles interrogées sur 10 déclarent préférer l'argent en espèce comme mode de soutien hivernal. Il leur permettra de régler la facture d'électricité et de se procurer des vêtements et chaussures pour l'hiver.

Cette aide sera accordée en priorité aux enfants provenant de ménages vulnérables sur la zone de front, soit 272.000 personnes, ainsi qu’à 600 établissements scolaires, couvrant environ 250.000 étudiants. L’UNICEF allouera également des fonds aux équipements et réparations d'urgence, afin de renforcer les systèmes de chauffage pour un million de personnes, dont 170.000 enfants.

L’UNICEF indique que ce plan hivernal reste sous-financé à hauteur de 37%. L’agence réclame 41 millions de dollars supplémentaires pour aider certains des enfants et des ménages les plus vulnérables du pays à survivre aux températures glaciales de l'hiver ukrainien.