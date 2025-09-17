L'ONU doit évoluer pour rester forte pendant les 80 prochaines années - Annalena Baerbock

S'exprimant devant la presse avant le début de la semaine de haut niveau à New York, Annalena Baerbock a souligné l'importance de la Charte des Nations Unies, document fondateur de l'Organisation, ainsi que la nécessité d'une réforme et d'une plus grande inclusivité.

« Notre mission est de garantir la solidité de l'ONU pour les 80 prochaines années », a-t-elle affirmé.

Réformer pour rester pertinent

Mme Baerbock a mis en avant le thème de sa présidence, « Meilleurs ensemble », qui « reflète la réalité selon laquelle aucune nation, quelle que soit sa taille, sa puissance ou sa richesse, ne peut relever seule les défis sans frontières auxquels nous sommes confrontés ».

Elle a rappelé que l'ONU a été créée pendant ce qui fut peut-être l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, ce qui a conduit à la Charte – « l'étoile polaire qui guide notre travail et nous rappelle ce que nous voulons accomplir ensemble ».

Mais après 80 ans d'un monde en mutation, il est temps de « s'adapter et d'évoluer pour une Organisation des Nations Unies qui nous accompagnera tout au long des huit prochaines décennies et montrera à huit milliards de personnes pourquoi cette Organisation compte toujours ».

Il est également essentiel de « répondre aux appels désespérés à la paix en Ukraine, à Gaza, au Soudan et en Haïti », et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique, les inégalités et les avancées technologiques rapides.

Cette année, l'accent doit être mis sur l'avancement du programme de réformes intitulé ONU80, a-t-elle déclaré, en guidant la sélection du prochain Secrétaire général et en garantissant la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir adopté par les États membres en septembre dernier.

Saisir l'occasion

À cet égard, le débat général de la semaine prochaine – le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux dans l'emblématique salle de l'Assemblée générale – est l'occasion de démontrer le rôle de l'ONU en tant que plateforme de dialogue. Quelque 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus.

Mme Baerbock s'est engagée à « saisir chaque occasion de souligner l'importance de ce moment historique et de réaffirmer notre attachement à la Charte des Nations Unies et aux principes qu'elle représente ».

Elle a présenté les principales occasions offertes par la semaine de haut niveau, notamment la réunion commémorant le 80e anniversaire de l'ONU. Elle offre « l'occasion de réfléchir aux réalisations et au rôle de l'ONU et de réaffirmer les principes de la Charte – notre assurance-vie ».

Soutien à la solution à deux États

Elle a également souligné la reprise de la conférence internationale de haut niveau sur la Palestine et la solution à deux États avec Israël.

« C'est l'occasion d'aborder la réalité : le conflit israélo-palestinien ne peut être résolu par une guerre sans fin, et la poursuite de l'occupation et du terrorisme », a-t-elle déclaré.

« La seule façon de garantir aux Israéliens et aux Palestiniens une paix, une sécurité et une dignité durables est la solution à deux États ».

Femmes, jeunes et minorités

Des réunions sont également prévues pour célébrer les 30 ans de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes et du Programme d'action mondial pour la jeunesse, tandis qu'une autre sera consacrée aux maladies non transmissibles et à la santé mentale.

L'Assemblée générale tiendra également une conférence de haut niveau pour faire face à la crise à laquelle sont confrontés les musulmans rohingyas et d'autres minorités au Myanmar, « afin de soutenir les plus vulnérables et d'attirer l'attention sur les conflits et les violations des droits humains trop souvent oubliés ».

Enfin, le rassemblement annuel commémorant la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires « revêt une importance renouvelée en cette année où les conflits et les tensions atteignent un point culminant ».

« Un moment décisif »

Mme Baerbock a souligné que la communauté internationale « ne manque pas de défis ni de problèmes », mais que sa façon de s'impliquer doit évoluer.

« Nous sommes à la croisée des chemins – un moment décisif pour les Nations Unies et le multilatéralisme dans son ensemble – mais c'est précisément à ce moment-là que nous devons redoubler d'efforts », a-t-elle déclaré.

« Nos ancêtres ont eu l'humilité et la grâce de mettre de côté leurs divergences et de travailler ensemble en 1945 ; nous avons besoin de cette même conviction de principe aujourd'hui ».

La Présidente de l’Assemblée générale a appelé à « la volonté et à l’ambition de transformer les promesses en actions, les engagements en progrès et l’espoir en réalité ».