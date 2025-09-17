Nigéria : des abus graves persistent après l’enlèvement d’écolières à Chibok en 2014

Selon le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), au moins 1.400 élèves ont été enlevées dans des écoles depuis l’enlèvement de Chibok en 2014.

« Ces filles ont souvent été enlevées à des fins de rançon, de mariage forcé, de traite et d’échange de prisonniers », a déclaré dans un communiqué, Nahla Haidar, présidente du Comité.

« Le Comité estime que le fait que l’État partie ait à plusieurs reprises manqué à son obligation de protéger les écolières et les autres femmes et filles contre les enlèvements constitue une violation systématique et grave », a-t-elle ajouté.

Pour les expertes, Abuja n’a pas réussi à prévenir les attaques ciblées contre les écoles et les communautés, à protéger les écolières contre les enlèvements et à garantir leur droit à l’éducation. Le Nigéria est également tenu responsable de ne pas avoir criminalisé les enlèvements et les viols conjugaux dans l’ensemble des 36 États.

Série d’enlèvements massifs visant des écoles

Le Comité a publié mercredi son rapport d’enquête, après une visite confidentielle de deux semaines dans le pays en décembre 2023.

L’enquête du CEDAW a également porté sur les enlèvements perpétrés par d’autres groupes armés depuis cette date, y compris les enlèvements contre rançon.

« L’enlèvement des filles de Chibok n’était pas une tragédie isolée, mais s’inscrivait dans une série d’enlèvements massifs visant des écoles et des communautés dans tout le nord du Nigéria, même s’il s’agissait du premier cas médiatisé à avoir suscité un soutien mondial ».

En 2014, des combattants de Boko Haram ont enlevé 276 filles de l’école secondaire de Chibok, dans l’État de Borno. Parmi elles, 82 se sont échappées par leurs propres moyens et 103 ont été libérées par petits groupes entre 2016 et 2017 en échange de prisonniers.

91 écolières de Chibok sont toujours retenues captives ou portées disparues dix ans après les faits, tandis que les survivantes continuent de souffrir de traumatismes et de stigmatisation sans bénéficier d’un soutien adéquat.

Destins variables

Le rapport a documenté les conditions difficiles dans lesquelles les filles de Chibok étaient détenues par Boko Haram et d’autres groupes armés. Beaucoup ont été forcées d’épouser des combattants, de se convertir à leur religion, et certaines ont accouché en captivité.

D’autres survivantes d’enlèvements contre rançon par d’autres groupes armés ont été exposées à des risques extrêmement élevés de violences sexuelles, subissant souvent des viols répétés par différents hommes, ainsi que d’autres violences physiques.

Pour les filles de Chibok, les conséquences après leur libération ont été variables. Celles qui se sont échappées par leurs propres moyens n’ont pas pu retourner dans leurs villages en raison de la stigmatisation des femmes associées à Boko Haram.

Dans le même temps, les 103 filles libérées grâce aux négociations du gouvernement ont reçu une formation et des soins psychosociaux à Abuja, et beaucoup ont bénéficié de bourses d’études à l’Université américaine du Nigéria et à l’étranger.