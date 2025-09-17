Les pays européens s’arrachent les infirmiers et médecins étrangers

Selon la branche européenne de l’OMS, le nombre de médecins formés à l’étranger travaillant dans la région a augmenté de 58 %, et celui des infirmiers formés à l’étranger de 67 % entre 2014 et 2023.

Au cours de la même période, les arrivées annuelles – les nouveaux entrants sur le marché du travail dans le secteur de la santé – de médecins ont presque triplé, et celles d’infirmiers ont été multipliées par cinq.

Selon l’OMS, la plupart de ces professionnels de santé ont été formés en dehors de l’Europe : 60 % des médecins et 72 % des infirmiers arrivés en 2023 ont été formés en dehors de la région.

© WHO/Arete/Florion Goga Une retraitée traitée dans une clinique à Tirana, en Albanie.

Pénuries en Europe orientale et méridionale

« Il ne s’agit pas seulement de chiffres. Derrière chaque médecin ou infirmier migrant se cache une histoire d’ambition et d’opportunité, mais aussi, souvent, de pression sur les familles et sur les systèmes de santé nationaux qu’ils ont quittés », a déclaré la Dr Natasha Azzopardi-Muscat, directrice de la Division des politiques et systèmes de santé nationaux de l’OMS/Europe.

Cette croissance rapide de la mobilité crée de nouveaux défis. Certains pays, en particulier en Europe orientale et méridionale, perdent un grand nombre de médecins et d’infirmiers au profit des pays voisins, ce qui aggrave les pénuries existantes et compromet la viabilité de la main-d’œuvre.

Dans le même temps, de nombreux pays d’Europe occidentale et septentrionale deviennent fortement dépendants des professionnels formés à l’étranger. En Irlande, par exemple, plus de la moitié des infirmiers et 43 % des médecins ont été formés à l’étranger.

Alors que la migration était autrefois perçue comme un flux à sens unique du sud vers le nord, le rapport révèle une situation beaucoup plus complexe et dynamique.

Des schémas de mobilité complexes

La langue, la géographie et les systèmes de formation communs influencent également la mobilité.

Par exemple, l’Allemagne est la principale source de médecins formés à l’étranger en Autriche, en Suisse et en Bulgarie, tandis que les médecins formés en Moldavie constituent le plus grand groupe étranger travaillant en Roumanie.

Avec un déficit prévu de 950.000 travailleurs de la santé en Europe d’ici 2030, le rapport souligne que les pays doivent mettre en œuvre des politiques de rétention solides et améliorer la planification de la main-d’œuvre.

Le rapport cite le cas de la Roumanie, qui a longtemps été une source importante de médecins et d’infirmiers pour d’autres pays.

Mais Bucarest a réussi à réduire la migration des médecins au cours des dix dernières années, passant de 1.500 médecins migrants en 2012 à seulement 461 en 2021. « Cela s’explique principalement par l’amélioration des salaires, de la formation et des conditions de travail en Roumanie », conclut l’OMS.