L'ONU révise sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme

Les estimations révisées, communiquées lundi au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), proposent des réductions de 15,1 %, soit l'équivalent de 527 millions de dollars, en matière de ressources, et de 18,8 % en matière de postes, soit 2.681 postes, du budget ordinaire par rapport à 2025. Le compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, qui finance le personnel et les services qui soutiennent les missions des Nations Unies dans le monde entier, est également soumis à des réductions pour l'exercice 2025-2026.

Le CCQAB, organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, examinera les propositions avant de transmettre ses recommandations à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, où les 193 États membres statuent sur les questions administratives et budgétaires.

Réductions ciblées

Dans une lettre adressée aux États membres, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que ces réductions faisaient suite à un examen approfondi de la manière dont les mandats sont exécutés et des ressources allouées. Tout en veillant à l'équilibre entre les trois piliers de la Charte des Nations Unies – paix et sécurité, droits de l'homme et développement durable – les entités du Secrétariat ont étudié les moyens d'améliorer l'exécution afin d'optimiser l'utilisation des ressources. M. Guterres a souligné que les réductions ont été soigneusement calibrées et ciblées, et non généralisées.

Les programmes et activités soutenant directement les États membres, en particulier les moins avancés, les États sans littoral et les petits États insulaires en développement, ainsi que le plaidoyer pour le développement de l'Afrique, ont été préservés des réductions. Le soutien au Fonds pour la consolidation de la paix et au système des coordonnateurs résidents a été maintenu. Les commissions économiques régionales subiront des ajustements plus modestes, tandis que le Programme ordinaire de coopération technique continuera de croître, renforçant ainsi l'appui au renforcement des capacités des pays en développement.

« Des réductions de cette ampleur impliqueront des compromis. Les entités ont identifié des impacts probables sur ce qui est produit, tels qu'une réduction de périmètre, des délais ajustés ou une fréquence réduite. Nous prendrons également des mesures d'atténuation pour protéger les mandats fondamentaux et la qualité des services, notamment en privilégiant les produits à fort impact, en mutualisant les expertises entre les entités et en recourant aux modalités virtuelles et à l'automatisation », a écrit le Secrétaire général.

L'ONU évolue aujourd'hui dans un contexte d'incertitude politique et financière croissante. Dans ce contexte difficile, l'Initiative ONU80 vise à créer une Organisation plus forte et plus efficace. Les estimations révisées reflètent cette ambition et incluent des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l'Organisation.

Mesures de réforme

Dans ce contexte, outre les réductions, les estimations révisées introduisent également la première série de propositions pour le Secrétariat de l'ONU dans le cadre du premier axe de travail de l'Initiative ONU80, axé sur la gestion et les opérations. Ces mesures comprennent la création de nouveaux pôles administratifs à New York et Bangkok, le regroupement de la paie au sein d'une équipe mondiale unique répartie entre New York, Entebbe et Nairobi, et le transfert de certaines fonctions de lieux d'affectation à coût élevé, comme New York et Genève, vers des lieux d'affectation à coût plus faible.

Des économies supplémentaires sont prévues dans le secteur immobilier. L'Organisation libérera deux bâtiments loués à New York d'ici 2027, avec des économies annuelles prévues à partir de 2028. L'ensemble de ces mesures vise à réduire les doublons, à améliorer la qualité et à garantir l'exécution des mandats, tout en répondant à la demande d'efficacité accrue des États membres.

Initiative ONU80

Lancée en mars 2025, cette initiative s'articule autour de trois axes de travail.

Axe de travail 1 : les propositions d'amélioration de l'efficacité et de la gestion sont reflétées pour la première fois dans ces estimations révisées, et d'autres propositions de réforme suivront ultérieurement.

Axe de travail 2 : l'examen de l'exécution du mandat, dont le rapport a été présenté en août, est actuellement examiné par un groupe de travail informel ad hoc nouvellement créé, qui se réunira le 16 septembre.

Axe de travail 3 : l'exploration de possibles réalignements structurels et programmatiques par le biais de groupes thématiques à l'échelle du système, les premières propositions devant être présentées aux États membres plus tard cette semaine.

Ensemble, ces trois axes de travail marquent une réorientation significative du fonctionnement de l'ONU, visant à garantir que l'Organisation reste efficace, crédible et durable, a déclaré le Secrétaire général.

Prochaines étapes et soutien du personnel

Les estimations révisées seront d'abord examinées par le CCQAB, qui devrait tenir des auditions à partir de cette semaine. Les propositions seront ensuite soumises à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, où les 193 États membres négocient et statuent sur les questions administratives et budgétaires. Une décision est attendue d'ici décembre.

Si elles sont adoptées, les modifications entreront en vigueur en 2026, avec une mise en œuvre progressive. D'autres modifications résultant des différents axes de travail seront reflétées dans les futures propositions budgétaires.

Dans une lettre adressée aux employés de l'ONU, M. Guterres a reconnu que les changements affecteraient leur travail quotidien et leur vie professionnelle, mais leur a assuré qu'ils ne les affronteraient pas seuls. « Vous serez pleinement impliqués et soutenus tout au long du processus », a-t-il déclaré, s'engageant à une communication régulière, à des possibilités de consultation et à des conseils pratiques à chaque étape.

Le Secrétaire général a reconnu que les choix impliqués dans le budget révisé avaient été difficiles. Il a déclaré que la responsabilité des décisions incombait à lui-même, en tant que Secrétaire général, mais s'étendait également aux responsables et au personnel de l'Organisation. Il a souligné que les changements devaient être menés avec équité, empathie et professionnalisme, et que chacun avait un rôle à jouer pour défendre les valeurs de l'ONU à mesure que le processus progressait.