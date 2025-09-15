La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS

A l’ouverture de la deuxième réunion du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur l’accord de l’OMS relatif aux pandémies, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays à surmonter les derniers obstacles à la conclusion du traité sur les pandémies.

« Il est dans l’intérêt de tous les pays que ce processus ne soit pas davantage retardé. Car, comme nous le savons tous, la prochaine pandémie ou urgence sanitaire mondiale majeure n’est pas une question de [si], mais de [quand] », a-t-il affirmé.

Il espère que les experts mettront à profit cette semaine pour parvenir à un accord sur les grandes lignes du projet, ouvrant ainsi la voie à l’élaboration de l’annexe de l’Accord sur les pandémies qui a été adopté en mai dernier. De plus, les modifications apportées au Règlement sanitaire international, adoptées l’année dernière par l’Assemblée mondiale de la Santé, entreront en vigueur ce vendredi 19 septembre.

Après plus de trois ans de négociations acharnées, un accord international historique sur la prévention et la lutte contre les pandémies a été adopté le 20 mai dernier. Il devra toutefois être ratifié par 60 pays dans les prochaines années.

Unsplash/Mufid Majnun Des médecins s'occupant d'un patient COVID (photo d'archives).

Sans l’annexe, l’accord sur les pandémies ne sera pas complet

Les négociations ont longtemps buté sur des questions de taille, telles que la surveillance des pandémies, le partage des données sur les agents pathogènes émergents et les avantages qui en découlent, à savoir les vaccins, les tests et les traitements.

Pour le chef de l’OMS, l’urgence est désormais de concrétiser cette réalisation historique en finalisant le système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages. L’objectif est l’adoption de l’annexe par l’Assemblée mondiale de la santé en mai prochain, puis la signature et la ratification par les États membres de l’accord sur les pandémies.

« Les préparatifs de la réunion de haut niveau de l’année prochaine sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies sont déjà en cours. Il est essentiel que nous nous rendions à l’Assemblée générale des Nations Unies l’année prochaine avec une annexe qui aura été adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé et un accord sur les pandémies ouvert à la signature et à la ratification », a détaillé le Dr Tedros.

Pour y arriver, l’OMS rappelle que les négociations ne partent pas de zéro. L’article 12 de l’accord sur les pandémies définit lui-même bon nombre des éléments et des paramètres du travail à accomplir.

« Menons à bien cet accord historique. Terminons le travail que nous avons commencé, car sans l’annexe, l’accord sur les pandémies ne sera pas complet », a fait valoir le chef de l’OMS.