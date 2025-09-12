Israël-Palestine : l’Assemblée générale tente de relancer la solution à deux États

Tweet URL

Par 142 voix pour, 10 contre, dont Israël et les Etats-Unis, et 12 abstentions, et sous les applaudissements, l’Assemblée a adopté le texte de cette déclaration qui était ouvert à la signature de tous les Etats membres des Nations Unies.

Du 28 au 30 juillet 2025, la France et l’Arabie saoudite ont coprésidé une conférence des Nations Unies à New York, en faveur de la mise en œuvre de la solution à deux États. Plus d’une centaine de délégations avaient pris la parole, avec toutefois deux absents de taille : Israël et les Etats-Unis.

Bâtir un avenir meilleur

A l'issue de la conférence, les deux co-organisateurs avaient fait circuler, pour adoption, une « Déclaration de New York ». Dans cette déclaration, les signataires affirment qu'ils sont d’accord « pour agir collectivement afin de mettre fin à la guerre à Gaza, de parvenir à un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien, fondé sur la mise en œuvre effective de la solution à deux États, et de bâtir un avenir meilleur pour les Palestiniens, les Israéliens et tous les peuples de la région ».

« En l'absence de mesures décisives en faveur de la solution à deux États et de garanties internationales solides, le conflit s'aggravera et la paix régionale restera insaisissable », prévient le texte.

La Déclaration affirme aussi que « dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un État de Palestine souverain et indépendant ».

La conférence s’était déroulée dans un contexte dramatique, marqué par la guerre à Gaza et les coups de boutoir sans précédent portés à la solution à deux Etats.

Deux mois et demi après, la situation n'a fait que s'aggraver sur le terrain.

Sommet le 22 septembre

Dans le cadre de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, un sommet sur la solution à deux Etats organisé par la France et l'Arabie saoudite doit avoir lieu mardi 22 septembre. La France a annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestine lors de ce sommet. D'autres pays prévoient aussi de le faire.

Sur les 193 Etats membres des Nations Unies, 148 reconnaissent déjà l’Etat de Palestine. Les pays qui ne le reconnaissent pas comptent notamment les Etats-Unis et de nombreux pays européens.

