Incursion de drones russes en Pologne : le Conseil de sécurité convoqué en urgence

« La nuit dernière, l'espace aérien polonais a été violé par un grand nombre de drones russes », a affirmé mercredi sur le réseau social X le premier ministre polonais, Donald Tusk. « Les drones qui représentaient une menace directe ont été abattus ».

Varsovie assure être en contact « permanent » avec le secrétaire général de l’OTAN, dont la Pologne est membre aux côtés des États-Unis et de trente autres pays. Selon l’article 5 du traité fondateur de l’alliance militaire conclue en 1949, dans un contexte de guerre froide, une attaque contre un pays de l'OTAN est considérée comme une attaque contre l'ensemble de ses membres, qui sont alors tenus de lui porter assistance.

Jeudi soir, le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé sur les réseaux sociaux « les intimidations croissantes de la Russie » et annoncé l’envoi de trois avions de chasse « pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du flanc Est de l’Europe ». La République tchèque et les Pays-Bas ont également promis à la Pologne trois hélicoptères de combat et de nouvelles batteries antiaériennes.

Alors que plusieurs capitales européennes accusent Moscou d’avoir délibérément franchi la frontière aérienne polonaise, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en garde mercredi contre « le risque réel » d’une extension du conflit. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à l’instauration d’une paix respectueuse de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

