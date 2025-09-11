En visite au Myanmar, le chef du HCR réclame un accès humanitaire plus large

Lors de cette visite, il a constaté les graves conséquences de la violence et du conflit incessants qui ont laissé des millions de personnes déplacées et sans abri.

« Les souffrances de millions de personnes au Myanmar sont immenses. Bombardements aériens, destructions de biens et recrutements forcés, elles vivent dans la peur quotidienne pour leur vie. Les communautés ont fui à maintes reprises en quête de sécurité. Les civils, hommes, femmes et enfants, doivent être protégés de la violence et des solutions doivent être trouvées pour qu'ils puissent choisir de rentrer chez eux en toute sécurité et dignité », a déclaré Filippo Grandi.

© UNICEF/Nyan Zay Htet Les tremblements de terre de mars-avril qui ont frappé le centre du Myanmar ont encore aggravé la crise humanitaire dans le pays.

Séisme de mars

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a visité des communautés touchées par le tremblement de terre dévastateur de mars dernier et s'est entretenu avec des personnes déplacées et des apatrides.

À Nay Pyi Taw, la capitale du Myanmar, il a appelé à un accès humanitaire plus large et a discuté de solutions pour les personnes déplacées de force.

Le HCR rappelle que des millions de personnes déplacées de force à l'intérieur du pays et d'autres réfugiées dans toute la région souhaitent ardemment rentrer chez elles. Elles exigent – ​​et ont droit – à la sécurité et à la sûreté inhérentes à la paix.

© UNICEF/ Naing Linn Soe Un motocycliste traverse une ville de l'État de Rakhine, au Myanmar.

Trouver des solutions

Selon l'agence onusienne, toutes les parties, avec le soutien de la communauté internationale, doivent s'engager sérieusement à trouver des solutions à leur situation critique. « Cela est particulièrement nécessaire pour les Rohingyas, qui ont non seulement été attaqués et déplacés, mais aussi privés de leurs droits fondamentaux depuis bien trop longtemps », a déclaré M. Grandi.

Plus tard ce mois-ci à New York, Filippo Grandi participera à une conférence de haut niveau sur la situation des Rohingyas et d'autres minorités au Myanmar, appelant à des efforts régionaux et internationaux accrus pour créer les conditions d'un retour volontaire, sûr, digne et durable. Parallèlement, le chef du HCR a appelé à un soutien financier bien plus important de la communauté internationale pour aider les populations du Myanmar et les réfugiés dans toute la région.

Dans le cadre d'une réponse humanitaire plus large, le HCR travaille avec d'autres agences des Nations Unies, des ONG partenaires et les communautés du Myanmar, fournissant une assistance pour répondre aux besoins fondamentaux, à la sécurité physique et au bien-être des personnes déplacées de force et des apatrides, et favorisant la coexistence pacifique avec les communautés d'accueil. Cependant, l'accès reste limité dans de nombreuses zones, privant les communautés d'une aide humanitaire vitale.

Le HCR a besoin de 88,3 millions de dollars pour financer son intervention au Myanmar cette année, mais n'a reçu jusqu'à présent que 33 % de ce montant.