Attaques contre des écoles : une hausse effarante de 44% en 2024

En 2024, plus de 41.000 incidents de violence ont été rapportés par l'ONU contre des enfants en âge scolaire.

Les pays où les violations sont les plus fréquentes sont Israël et le territoire palestinien occupé, en particulier la bande de Gaza, ainsi que la République démocratique du Congo (RDC), la Somalie, le Nigéria et Haïti.

© UNOCHA/Giles Clarke Des centaines de familles qui ont fui leur domicile à cause de la violence vivent désormais dans des tentes dans une ancienne école.

« Chaque violation a des conséquences profondes »

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l'éducation, célébrée cette semaine, le Secrétaire général de l'ONU a souligné que « chaque violation a des conséquences profondes, non seulement pour les enseignants et les jeunes apprenants, mais aussi pour l'avenir de pays et de communautés entières ».

« Aucun enfant ne devrait risquer sa vie pour apprendre », a affirmé António Guterres.

Le rapport annuel de l'ONU sur les enfants et les conflits armés pour 2024 met en évidence non seulement la montée des attaques contre les écoles, mais aussi une augmentation de 34 % des viols et autres formes de violences sexuelles commises contre des enfants.

En outre, le nombre d'enfants victimes de violations graves, telles que les enlèvements, les recrutements forcés et d'autres formes de violences, a augmenté de 17 %, ce qui témoigne d'« une escalade inquiétante de la brutalité ».

Gaza : des enfants privés de leur droit à l'éducation

À Gaza, où plus de 2,3 millions de personnes ont été déplacées par la guerre qui dure depuis bientôt deux ans, 660.000 enfants sont toujours privés d'école, tandis que de nombreuses salles de classe ont été transformées en abris.

« Il n'y a plus d'école maintenant. Nous vivons à l'intérieur de l'école, où nous sommes déplacés, mangeons et dormons », a expliqué Diana, une enfant vivant à Gaza.

Malgré la guerre, plus de 68.000 enfants à Gaza ont pu bénéficier d’espaces d’apprentissage temporaires, offrant à la fois une éducation et un soutien psychosocial.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) recycle également des palettes pour en faire des meubles scolaires, et transforme des boîtes en tables et chaises.

© UNICEF/Oleksii Filippov Des garçons jouent au milieu des ruines d'une école à Kharkiv, en Ukraine.

Des obstacles à l'éducation en Ukraine

En Ukraine, 5,3 millions d'enfants rencontrent des obstacles à l'éducation, et environ 115.000 enfants sont complètement privés d'école en raison de la guerre en cours.

« Depuis le début du conflit, 1.850 établissements scolaires ont été endommagés », a précisé Nelson Rodrigues, spécialiste de l'éducation à l'UNICEF.

Avec de nombreuses écoles situées en zone de guerre fermées ou fonctionnant à distance, plus de 420.000 enfants suivent des cours entièrement en ligne, tandis qu'un million d'autres utilisent un modèle hybride.

L'UNICEF a soutenu la réhabilitation de 57.000 écoles endommagées par la guerre, permettant à de nombreux enfants de retourner en classe.

L'agence onusienne a également mis en place des programmes de rattrapage et de soutien pédagogique, afin que les enfants puissent récupérer les leçons manquées et poursuivre leur éducation.

Entre janvier et juillet de cette année, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont apporté leur soutien à 370.000 enfants et enseignants, principalement dans les zones de conflit et les communautés d'accueil.

Respecter les écoles

En vertu du droit international, les parties en conflit partout dans le monde ont l'obligation de respecter les écoles comme des lieux sûrs et de rendre des comptes pour les attaques perpétrées contre ces établissements.

« La plume, le livre et la salle de classe sont plus puissants que l'épée », a rappelé António Guterres. « Protégeons le droit fondamental de chaque enfant à apprendre en toute sécurité et en paix ».