« Nous devons faire mieux » pour soutenir Haïti, ravagée par les gangs, exhorte le chef des secours de l'ONU

La violence des gangs, la faim et l’instabilité continuent de secouer Haïti, où le responsable des secours de l’ONU a averti mercredi que « nous devons faire mieux » pour soutenir les familles qui luttent pour survivre face à une pénurie alarmante de financements humanitaires.

« J'ai honte au nom du monde entier que nous ne parvenions pas à faire preuve de plus de compassion, d'humanité, à reconnaître ce que vivent les gens ici », a déclaré Tom Fletcher, qui dirige l'agence des Nations Unies pour les secours d'urgence et les affaires humanitaires, OCHA, lors d'une visite dans ce pays des Caraïbes.

« J'ai écouté des personnes dont la vie a été détruite par une violence brutale », a-t-il déclaré. « Elles ont désespérément besoin de sécurité, de dignité, d'espoir. Je refuse de croire que nous ne pouvons pas faire mieux pour eux. »

Avec ses 11 millions d'habitants, Haïti continue de faire face à une grave crise humanitaire et sécuritaire, dans un contexte d'épidémie de choléra et d'augmentation des taux de malnutrition.

La moitié des Haïtiens sont confrontés à l'insécurité alimentaire et à des niveaux sans précédent de déplacements forcés, qui ont triplé l'année dernière pour atteindre plus d'un million de personnes, selon une mise à jour de l'OCHA, qui a noté que les déplacements à grande échelle se sont poursuivis jusqu'en 2025.

« Ils ne veulent pas être ici »

Depuis plus d'un an, des gangs ont pris le contrôle de vastes zones à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, Port-au-Prince, violant, tuant, pillant les infrastructures civiles, notamment les écoles et les hôpitaux, et kidnappant des enfants pour les recruter comme soldats.

« À l'heure actuelle, jusqu'à la moitié des membres des groupes armés sont des enfants », a déclaré l'OCHA. « La peur imprègne la vie quotidienne », les familles étant contraintes de quitter leur foyer et de chercher un abri, de la nourriture et la sécurité.

« Ils ont été déplacés à plusieurs reprises par la violence », a déclaré M. Fletcher, qui a rencontré les autorités, les partenaires et les familles touchées vivant dans des abris de fortune. « Ils veulent vivre leur vie comme tout le monde ».

« Ils ne veulent pas être ici. Ils veulent reconstruire leur vie. Ils veulent que leurs enfants soient scolarisés. Ils veulent bénéficier des soins de santé dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'eau potable . »

Vivre « dans la misère »

Certaines familles déplacées ont fait part de leur détresse, notamment Roudy Jean, qui a déclaré : « Nous devons pouvoir vivre normalement, comme dans le reste du monde. »

Cashmina Jean-Michel, une femme déplacée par la violence des gangs, a raconté qu'elle possédait autrefois un salon de beauté et employait du personnel, mais elle a tout perdu.

« À 5 heures du matin, il y a eu beaucoup de coups de feu », se souvient-elle. « J'ai tout perdu, mes biens, mon entreprise, mais la sécurité de mes enfants était ma priorité absolue. Je n'avais pas d'autre choix que de les prendre et de m'enfuir immédiatement. Aujourd'hui, je vis dans un espace très exigu, dans la misère, où je ne peux garder qu'un seul de mes enfants, les autres devant rester chez des amis. »

De nombreuses familles ont été déplacées deux ou trois fois, a déclaré le responsable des secours de l'ONU.

Pénurie de nourriture et de logements

Innocent Fagneau, vice-président d'un site pour personnes déplacées à l'intérieur du pays comme M. Jean et Mme Jean-Michel, a décrit les défis actuels.

« Compte tenu du nombre de personnes que nous avons actuellement, cet espace n'a pas été conçu pour cet usage », a-t-il déclaré.

« Il y a également un problème alimentaire dans ce site. La quantité de nourriture que nous recevons pour distribuer, par exemple, est épuisée à midi, mais qu'en est-il à 15 ou 16 heures ? Les gens devraient quand même pouvoir manger quelque chose. »

Reconstruire des vies, surmonter le désespoir

Le centre pour jeunes OCCED'H apporte une lueur d'espoir, en ciblant spécifiquement les adolescents et les jeunes issus de communautés touchées par la violence armée et ceux qui vivent dans des sites pour personnes déplacées à l'intérieur du pays dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, où l'accès à l'éducation et à la formation est extrêmement limité.

Le centre propose une formation pratique et professionnelle à près de 300 étudiants, parmi lesquels Phanie Sagesse, qui apprend le travail du cuir.

« J'adore développer mes compétences créatives, et si vous prenez le travail du cuir au sérieux et que vous mettez tout votre cœur dans ce que vous faites, cela peut vous aider à atteindre l'indépendance économique », explique-t-elle.

« Nous devons être présents »

Lors de sa visite au centre pour jeunes, M. Fletcher a déclaré : « Nous pouvons trouver des moyens de lutter contre cette crise, contre le sentiment de désespoir et de détérioration, car ici... ces jeunes coupent les cheveux, font des manucures, apprennent à faire des pédicures, fabriquent des bracelets, apprennent à réparer des motos. Mais, en fin de compte, ils reconstruisent leur vie. »

Il a ajouté que le monde devait leur prêter main-forte à cet égard.

« Nous voyons que les gens peuvent reconstruire leurs communautés, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que société, comme Haïti, et c'est finalement pour cela que nous devons être ici », a-t-il déclaré. « C'est pourquoi le monde doit être ici, pour les aider à se reconstruire à partir du désespoir permanent et des ruines de leur vie. »

« Ce n'est pas suffisant »

Alors que les agences des Nations Unies s'efforcent de fournir une aide et des biens et services essentiels, M. Fletcher a déclaré qu'il fallait faire plus.

À ce jour, l'appel humanitaire pour Haïti reste largement sous-financé. Sur les 908 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins urgents, seuls 11 % ont été financés, ce qui laisse un déficit de 800 millions de dollars.

« Ce n'est pas suffisant », a déclaré le responsable des secours de l'ONU. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons tant de mal à réunir les fonds nécessaires pour aider ces familles qui tentent de reconstruire leur vie, mais nous devons être là pour elles. Nous devons faire mieux. »