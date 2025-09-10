Intrusion de drones russes en Pologne : l’ONU s’inquiète du « risque réel » d’expansion du conflit en Ukraine

« Cet incident, qui aurait eu lieu lors d'une nouvelle attaque russe de drones et de missiles à grande échelle contre l'Ukraine, souligne une fois de plus l'impact régional et le risque réel d'expansion de ce conflit dévastateur », a déclaré le porte-parole du chef de l’ONU, Stéphane Dujarric, mercredi, lors d’un point de presse à New York.

Instaurer un cessez-le-feu en Ukraine

« Il est urgent d'instaurer un cessez-le-feu complet, immédiat et inconditionnel et une paix juste, globale et durable en Ukraine, une paix qui respecte pleinement la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU », a-t-il ajouté.

Selon les autorités polonaises, entre 11 et 20 drones ont violé l’espace aérien polonais lors d’une attaque russe. Varsovie a demandé à l’OTAN d’activer l’article 4 de son traité, prévoyant des consultations entre alliés. De son côté, les autorités russes, qui n’ont pas confirmé l’existence de ces drones, ont déclaré qu’il n’y avait aucune intention d’attaquer des cibles sur le territoire polonais.