Une réussite rare dans le monde d'aujourd'hui : les repas scolaires, un moyen pour sortir de la pauvreté

Par rapport à 2020, près de 80 millions d’enfants supplémentaires bénéficient désormais de repas scolaires dans le cadre de programmes gouvernementaux, soit une hausse de 20%. Cela porte le total mondial à au moins 466 millions d’enfants, selon un rapport publié mercredi par le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM).

Les progrès sont mêmes plus notables dans les pays en développement où ces programmes ont augmenté de 60 % au cours des deux dernières années seulement.

L’agence onusienne note que cette réussite rare dans le domaine du développement est menée par les gouvernements du monde entier, qui y voient « des retombées positives considérables pour les petits exploitants agricoles et l’emploi local ».

« Les repas scolaires sont bien plus qu’une simple assiette de nourriture nutritive, aussi importante soit-elle. Pour les enfants vulnérables qui en bénéficient, ils constituent un moyen de sortir de la pauvreté et d’accéder à un nouveau monde d’apprentissage et d’opportunités », a déclaré Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM.

Afrique subsaharienne

Dans le continent africain, la hausse est de 30 %, passant de 66 millions d'enfants en 2022 à 87 millions en 2024. Dans des pays comme le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, l’Eswatini, le Lesotho, la Namibie, le Rwanda et la Zambie, les programmes de repas scolaires sont principalement financés par les budgets nationaux.

D’autres gouvernements, comme ceux de l’Éthiopie et du Burundi, ont doublé ou triplé leurs contributions respectives depuis 2022, tout en continuant à recevoir des fonds provenant de sources externes.

Cependant, des millions d’enfants, en particulier dans les pays africains à faible revenu comme la République démocratique du Congo (RDC), la Somalie et le Soudan du Sud, n’ont toujours pas accès aux repas scolaires en raison du faible financement national et de la dépendance à l’égard d’un soutien extérieur en baisse.

Les investissements doublent en quatre ans

Plus globalement, le document révèle que le financement mondial des repas scolaires a plus que doublé, passant de 43 milliards de dollars en 2020 à 84 milliards en 2024, 99 % de ce financement provenant désormais des budgets nationaux.

La croissance des programmes de repas scolaires est la plus rapide dans les pays qui font partie de la Coalition pour les repas scolaires, un réseau mondial dirigé par plus de 100 gouvernements et six organismes régionaux, hébergé par le PAM qui en assure le secrétariat, et soutenu par plus de 140 partenaires de tous les secteurs.

Deux enfants sur trois qui bénéficient désormais de repas scolaires se trouvent dans des pays membres de la Coalition. Dans le même temps, le nombre de pays ayant mis en place des politiques nationales de repas scolaires a presque doublé depuis 2020, passant de 56 à 107.

Le rapport est publié la semaine précédant le deuxième Sommet mondial de la Coalition pour les repas scolaires, qui se tiendra au Brésil les 18 et 19 septembre.