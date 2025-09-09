L’ONU condamne une attaque israélienne au Qatar, médiateur dans le conflit à Gaza

Tweet URL

« Nous venons d'apprendre que des attaques israéliennes ont eu lieu au Qatar, un pays qui joue un rôle très positif pour arriver à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages », a réagi le chef de l’ONU au début d’un point de presse pour présenter un rapport sur les dépenses militaires dans le monde.

« Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. Toutes les parties doivent œuvrer à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent, et non à sa destruction », a-t-il ajouté, estimant que ce qui venait de se produire souligne l'importance du rapport publié ce mardi. « Cela met en lumière une réalité crue : le monde dépense bien plus pour la guerre que pour construire la paix ».

Appel à la retenue

La nouvelle Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a jugé « préoccupante » cette escalade et a appelé « toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue ».

« Comme l’exige notre Charte des Nations Unies, la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États Membres doivent être respectées et ne sauraient être violées par aucun État Membre », a-t-elle ajouté lors d’un point de presse après son investiture. « Ce dont la région a besoin, ce n’est pas d’une nouvelle surenchère, mais d’efforts diplomatiques intensifiés en vue d’un cessez-le-feu immédiat et permanent, d’une amélioration de la situation humanitaire des civils à Gaza par le gouvernement israélien, ainsi que de la libération de tous les otages détenus par le Hamas ».

Selon la presse, le Hamas a confirmé que des personnes ont été tuées par les frappes aériennes à Doha mais aucun de ses négociateurs. Des responsables israéliens ont promis de tuer les dirigeants du Hamas impliqués dans l’attaque sanglante du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël et qui a déclenché le conflit actuel à Gaza.

Intensification des opérations de l'armée israélienne à Gaza

© UNRWA Alors qu'Israël s'apprête à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la situation des habitants ne cesse d'empirer.

De son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a affirmé que les avertissements selon lesquels la bande de Gaza pourrait sombrer dans une catastrophe encore plus grave se concrétisent.

Alors que les opérations militaires israéliennes dans la ville de Gaza s'intensifient, l’OCHA estime que « les dirigeants mondiaux peuvent et doivent agir avec détermination pour prévenir de nouvelles souffrances », a dit le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

Au cours des dernières 48 heures, l'armée israélienne a frappé des immeubles de grande hauteur et a ordonné mardi à tous les habitants de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud.

« L’OCHA nous rappelle que quitter le nord est tout simplement impossible pour de nombreuses personnes. Comme nous vous l'avons dit, le transport peut coûter plus de 1.000 dollars, la route côtière empruntée par les gens est à peine praticable et les sites de déplacement dans le sud sont surpeuplés », a dit M. Dujarric. « La plupart des personnes ont déjà été déplacées d'innombrables fois. Elles sont épuisées, sans ressources et affamées ».

L’OCHA estime que de nombreuses personnes resteront dans la ville de Gaza même après l'ordre d’évacuation de mardi. « C'est pourquoi les organisations humanitaires auront besoin d'un accès sûr et durable à toutes les parties de Gaza, y compris le nord, indépendamment des ordres de déplacement ou de la qualification de certaines zones par les autorités israéliennes comme ‘humanitaires’ ou ‘dangereuses’. La sécurité n'est garantie nulle part dans la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole du Secrétaire général.