Le leadership des femmes est indispensable à l’ONU pour la réformer, selon une ancienne responsable

La dernière en date, l'Allemande Annalena Baerbock, est entrée en fonction mardi. Elle devient la première femme européenne à occuper ce poste.

À la veille de l'investiture de Mme Baerbock, ONU Info s'est entretenu avec l'une de ses prédécesseurs : María Fernanda Espinosa. Ancienne ministre de la défense et des affaires étrangères de l'Équateur, elle a présidé l'Assemblée générale de 2018 à 2019, devenant ainsi la première femme d'Amérique latine et des Caraïbes à occuper cette fonction.

Travail acharné et diplomatie habile

Mme Espinosa décrit l'Assemblée générale comme « le laboratoire du droit international », soulignant que le rôle de Président exige « un travail acharné, une bonne diplomatie et la capacité de mener des négociations équitables ».

Selon elle, Annalena Baerbock a toutes les qualités nécessaires pour « briller » en tant que nouvelle Présidente. La dirigeante allemande prend ses fonctions à un moment de « profonds changements structurels au sein de l'institution, liés en partie à des défis financiers ».

Mme Espinosa estime que Mme Baerbock jouera un rôle « absolument central » dans la mise en œuvre des réformes dans le cadre du processus ONU80, ainsi que dans la promotion des engagements liés au Pacte pour l'avenir, adopté en 2024. Pour Maria Fernanda Espinosa, l'histoire même de l'ONU prouve qu'il s'agit d'une « organisation irremplaçable, dont l'humanité ne peut se passer, mais qui doit néanmoins être réinventée ».

UN Photo/Manuel Elias Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

« Pourquoi pas une femme au poste de Secrétaire général ? »

Tout en se félicitant de l'élection de la cinquième femme Présidente de l'Assemblée générale, Mme Espinosa estime que cette restructuration offre également l'occasion de repenser les styles de leadership et d'envisager enfin une femme au poste de Secrétaire général. La prochaine nomination est prévue en 2026.

« La vraie question est : pourquoi pas ? », dit-elle, soulignant qu'une femme pourrait apporter des qualités telles qu'une « gestion forte et une capacité à établir des ponts ». Elle ajoute qu'une femme Secrétaire générale représenterait également un acte de « justice historique », après 80 ans de leadership masculin à la tête de l'ONU.

L'ancienne diplomate équatorienne reconnait l'un des plus grands défis de l'ONU : le fossé entre les résolutions adoptées par l'Assemblée générale et leur traduction en politiques et réglementations nationales. Selon elle, cela empêche les décisions multilatérales d'apporter des améliorations effectives dans la vie des gens.

Pour y remédier, elle appelle à un « multilatéralisme plus inclusif et connecté », dans lequel les citoyens sont informés, impliqués et capables de suivre les décisions internationales qui sont prises.

Construire un consensus en coulisses

María Fernanda Espinosa souligne que « la majeure partie du travail de la présidence se déroule en coulisses », où il s'agit de gérer les divisions et de forger un consensus. Elle fait remarquer que la nouvelle Présidente sera confrontée à des défis liés à la paix et à la sécurité, ainsi qu'au développement durable.

Mme Espinosa rappelle que la toute première résolution adoptée par l'Assemblée générale concernait la découverte de l'énergie atomique, affirmant la nécessité de s'adapter à une nouvelle force qui peut être exploitée à des fins pacifiques, mais qui peut également avoir des « effets terribles ».

Elle met également en avant les moments marquants de sa propre présidence, notamment les négociations qui ont conduit à l'adoption du premier Pacte mondial pour les migrations en 2018, mais aussi certains progrès internes tels que la décision d'éliminer les plastiques à usage unique à l'ONU.