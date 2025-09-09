Ukraine : les attaques incessantes ébranlent le système de santé à l'approche de l'hiver

Selon l'OMS, plus de 800 drones et missiles ont été utilisés lors de la dernière attaque russe, ce qui en fait l'une des plus importantes depuis le début de la guerre totale en février 2022.

« C'est une réalité [que] vivent jour et nuit de nombreux travailleurs humanitaires, mais surtout des millions d'Ukrainiens », a déclaré le Représentant de l’OMS, le Dr Jarno Habicht, à des journalistes à Genève, s'exprimant depuis Kyïv à la suite des frappes meurtrières menées dimanche par la Russie sur la capitale ukrainienne.

© UNFPA Ukraine/Isaac Hurskin Un hôpital de Kyïv continue de soigner des patients malgré la guerre qui continue.

Des blessés tous les jours

Le Dr Habicht venait de rentrer de la région de Zaporijjia, située en première ligne. Cette région a, selon lui, subi des attaques « incessantes », y compris contre les infrastructures de santé.

« Les frappes sont continues », a-t-il souligné, expliquant que l'OMS livre constamment des trousses médicales aux établissements où les patients souffrant de traumatismes sont pris en charge.

« Malheureusement, nous avons des blessés tous les jours dans toute l'Ukraine », a-t-il déclaré.

Le responsable de l'OMS a souligné une augmentation inquiétante de 12 % d'une année sur l'autre des attaques visant les infrastructures sanitaires du pays. Un quart des attaques visent des ambulances, a-t-il précisé.

« Si l'on pense à des situations hors contexte de guerre, lorsqu'une personne appelle une ambulance, c'est pour une raison précise », a-t-il déclaré. « C'est une question de vie ou de mort... Mais en Ukraine, les ambulances sont prises pour cible ».

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), des victimes des dernières attaques ont été signalées dans plusieurs autres villes, notamment Odessa, Tchernihiv, Kharkiv, Kremenchuk, Kryvyi Rih et Kherson.

© UNOCHA/Viktoriia Andriievska Des maisons à Kyïv, en Ukraine, sont en ruines après une attaque (photo d'archives).

Infrastructures énergétiques visées

Les frappes ont également visé les infrastructures énergétiques, perturbant l'approvisionnement en électricité et en eau à l'approche de l'hiver.

« Nous devons nous préparer à un hiver en temps de guerre, car nous ne voyons pas la paix poindre à l'horizon », a insisté le Dr Habicht.

À la suite de sa visite à Zaporijjia et de ses discussions avec les autorités et les professionnels de santé sur place, il a souligné la nécessité de maintenir les centrales de chauffage ouvertes à l'approche de la saison froide et de garantir l'approvisionnement en eau potable des établissements de santé.

Le Dr Habicht a également rappelé l'ampleur du fardeau que représente le conflit sur la santé mentale, qui « perdurera pendant des générations ».

Selon la dernière évaluation des besoins sanitaires menée par l'OMS en Ukraine en avril, 70 % des personnes interrogées ont déclaré avoir souffert de troubles mentaux, d'anxiété, de dépression et de stress sévère au cours des 12 derniers mois, « directement liés aux attaques contre les infrastructures civiles ».

© UNICEF/Oleksii Filippov Un village de la région de Donetsk en Ukraine a été en grande partie abandonné en raison du conflit en cours (photo d'archives).

Financer l'aide humanitaire

Le Représentant de l'OMS a ajouté que lors de sa visite lundi dans les services hospitaliers de Zaporijjia, il avait vu un certain nombre d'hommes et de femmes de plus de 60 ans ayant besoin de rééducation après un accident vasculaire cérébral.

« Toutes les autres maladies continuent de sévir en temps de guerre », a-t-il déclaré, soulignant que « le rétablissement ne peut attendre » la fin du conflit, car les patients atteints de maladies chroniques telles que le cancer et les troubles cardiaques ont également besoin de soins.

Le Dr Habicht a appelé à une augmentation du financement de l'aide humanitaire en Ukraine, tout en exhortant à soutenir le rétablissement et la reconstruction.

Le manque de fonds est préoccupant, car au cours du premier semestre 2025, seuls 35,5 % des ressources nécessaires, soit environ 46 millions de dollars, ont été mis à la disposition des partenaires humanitaires, a-t-il dit, ce qui a permis à l'OMS et à ses partenaires d'atteindre un million de personnes sur les trois millions visées.