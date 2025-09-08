L’ONU condamne une attaque sanglante à Jérusalem

Le chef de l’ONU, António Guterres, dénonce une « attaque terroriste » et présente « ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a également condamné une « attaque choquante ». « La réponse à une telle violence doit être conforme au droit international », a-t-il ajouté dans un message sur le réseau social X.

Attaque à un arrêt de bus

Selon la presse, deux hommes armés ont ouvert le feu sur des personnes attendant à un arrêt de bus à Ramot, dans la banlieue nord de Jérusalem. La police israélienne a déclaré qu'un soldat et plusieurs civils présents à l'arrêt de bus avaient « attaqué les assaillants et riposté », les tuant sur le coup. La police a qualifié la fusillade d'attaque terroriste. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat. Un ministre israélien a dit que les hommes armés étaient des Palestiniens.

Le carrefour où l'attaque a eu lieu se trouve à Ramot, une vaste zone conquise par Israël lors de la guerre de 1967, puis annexée.

Cette attaque survient à un moment où Israël intensifie ses opérations dans la bande de Gaza et où les attaques en Cisjordanie contre des Palestiniens et leurs biens par des colons israéliens ont fortement augmenté ces derniers mois.