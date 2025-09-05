L'ONU exhorte Washington à lever ses sanctions contre des ONG palestiniennes

Les sanctions annoncées jeudi ciblent Al-Haq, le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) et le Centre Al-Mezan pour les droits de l’homme, en raison de leur soutien au travail de la Cour pénale internationale (CPI) sur la situation dans le territoire palestinien occupé.

Des mesures qui risquent d’avoir un effet « glaçant »

Elles s’ajoutent à des mesures similaires prises en juin dernier contre l’ONG Addameer, largement reconnue pour son action en faveur des droits des prisonniers palestiniens.

« Depuis des décennies, ces ONG mènent un travail vital, notamment sur la responsabilité en matière de violations des droits humains », a rappelé M. Türk, pour qui ces mesures risquent d’avoir un effet « glaçant » non seulement sur la société civile dans le territoire palestinien occupé et en Israël, mais également à l’échelle mondiale.

Le Haut-Commissaire a souligné que le rôle de la société civile dans la documentation des violations et la collaboration avec les mécanismes internationaux de justice est d’autant plus crucial que le droit international humanitaire et les droits humains sont bafoués de façon systématique à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

Aux antipodes des valeurs longtemps promues

« Sanctionner de telles organisations ne fait qu’approfondir l’impunité, réduire au silence les victimes et encourager la poursuite des violations et des crimes internationaux », a mis en garde le chef des droits humains de l’ONU.

M. Türk a en outre rappelé que ces attaques contre les ONG vont « à l’encontre de l’État de droit et des valeurs que les États-Unis ont longtemps défendues et promues ».

Il a exhorté Washington à lever également les sanctions imposées contre la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, Francesca Albanese, ainsi que contre plusieurs juges et procureurs de la CPI.