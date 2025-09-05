Séisme en Afghanistan : l’ONU appelle le monde à se mobiliser pour apporter de l’aide

« Cette crise illustre le coût de la diminution des ressources affectées à une action humanitaire vitale », a affirmé Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, dans un communiqué de presse.

Des centaines de milliers de personnes vivant dans des zones reculées du pays, déjà marquées par des décennies de conflit et de déplacements, ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance. Parmi les communautés touchées figurent celles où les personnes revenant d'Iran et du Pakistan commençaient à peine à reconstruire leur vie. En outre, les engins explosifs aggravent le danger.

Tom Fletcher note que « des coupes budgétaires massives ont déjà paralysé les services de santé et de nutrition essentiels pour des millions de personnes ; cloué au sol les avions, souvent le seul moyen de subsistance pour les communautés isolées ; et contraint les organisations humanitaires à réduire leur présence ».

© IOM Des équipes de l'OIM sont sur le terrain et apportent un soutien essentiel aux communautés touchées par le séisme en Afghanistan.

Des équipes humanitaires actives

Malgré ces difficultés, les équipes humanitaires dirigées par le Coordinateur humanitaire, Indrika Ratwatte, restent actives, a-t-il ajouté.

Quelques heures après le tremblement de terre, les fonds communs du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), que dirige Tom Fletcher, ont débloqué 10 millions de dollars pour fournir des abris, de la nourriture, de l'eau, des services de protection de l'enfance, des soins de santé et un soutien logistique.

« Les autorités de facto ont réagi rapidement. Les pays fournissent généreusement des secours et un financement initial essentiel », a-t-il dit. « Mais cela ne suffit pas. Ne pas mobiliser les ressources maintenant entraînera des souffrances plus profondes et davantage de pertes humaines, à l'approche de l'hiver. Les donateurs ont déjà œuvré pour le peuple afghan ; nous avons besoin qu'ils le fassent à nouveau ».

Il a également encouragé le public à verser des dons.

Deux responsables de l’ONU en Afghanistan devaient répondre aux questions des journalistes à New York lors d’un point de presse par visioconférence vendredi. Il s’agit de Stephen Rodriguez, Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Afghanistan, et Anatoly Balovnev, Responsable régional du PNUD en Afghanistan. Ils devaient donner un aperçu de la situation et décrire les besoins urgents en matière de réponse et de relèvement.