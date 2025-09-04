En visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le chef de l’ONU salue son action climatique

Jeudi, il s’est rendu dans le district de Nuku, où il a rencontré des membres de la communauté et des représentants du gouvernement. « En route, il a pu admirer des parties de la troisième plus grande forêt tropicale du monde », a précisé son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York.

Au cours d'un événement organisé dans ce district, le Secrétaire général a souligné les défis posés par le changement climatique dans la région Pacifique. Il a exprimé sa profonde gratitude pour les forêts que le peuple de Nouvelle-Guinée préserve pour le monde.

António Guterres est le premier Secrétaire général de l'ONU en exercice à se rendre dans ce pays, qui célèbre ses 50 ans d'indépendance. Il a noté son immense diversité, avec plus de 800 langues parlées et d'innombrables traditions.

UN Photo/Seru Kepa Le Secrétaire général António Guterres prononce un discours lors d’une réunion du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Rôle de leadership dans l'action climatique

Dans un discours devant les parlementaires dans la capitale Port Moresby, mercredi, il a salué les mesures courageuses prises par le pays en matière d’action climatique.

Il s'agissait de la première visite du Secrétaire général dans la région Pacifique depuis que la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, a rendu un avis consultatif historique affirmant que la lutte contre la crise climatique est une obligation juridique en vertu du droit international.

Les pays du Pacifique ayant joué un rôle central, cet avis « témoigne du leadership de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Mélanésie et de l'ensemble de la région Pacifique », en particulier des jeunes, qui représentent 60 % de la population, a dit le Secrétaire général.

« Votre voix sera à nouveau essentielle lors de la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat à Belém, au Brésil », a-t-il ajouté, avertissant que les efforts visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C étaient compromis.

Il a exhorté les pays à soumettre de nouveaux plans climatiques nationaux conformes à cet objectif, couvrant l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et accélérant la transition énergétique.

M. Guterres a également appelé à agir sur le financement climatique, notamment en augmentant les contributions au fonds pour les pertes et préjudices, alors que les pays riches doivent honorer leur promesse de doubler le financement de l'adaptation au changement climatique et de fournir 300 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Par ailleurs, alors que de nombreux pays en développement croulent sous une dette insoutenable, une réforme de l'architecture financière internationale actuelle est nécessaire pour la rendre plus équitable et plus représentative. Il en va de même pour le Conseil de sécurité de l'ONU et les autres institutions internationales.

Représentation des femmes

Le chef de l'ONU a rappelé que la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait autrefois accueilli des Casques bleus, mais qu'elle était aujourd'hui un fervent défenseur de la consolidation de la paix et du développement durable.

Il a toutefois souligné qu'« aucune histoire de paix ou de progrès n'est complète sans l'inclusion de la moitié de la population », soulignant un autre domaine dans lequel le pays peut montrer l'exemple.

Il a rappelé que la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, était présente il y a cinq ans pour le lancement national de l'Initiative Spotlight, qui s'inscrit dans le cadre de l'effort mondial visant à mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, un défi qui existe dans toutes les sociétés.

En mars, le Parlement a consacré une journée entière aux témoignages sur les violences sexistes, marquant une étape essentielle.

« Assurer une plus grande voix et une meilleure représentation des femmes n'est pas seulement une question de justice, c'est une question de force nationale », a-t-il déclaré. « Les familles s'épanouissent. Les communautés se renforcent. Et les institutions deviennent plus réactives lorsque nous défendons les droits de tous ».