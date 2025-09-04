Les enfants de Gaza menacés d’une troisième année sans école à cause de la guerre

Dans Gaza assiégée, la rentrée devait avoir lieu le 1er septembre, mais depuis le 7 octobre 2023, les enfants ne vont plus à l'école.

Depuis presque trois ans, la majorité des enfants vivent loin de chez eux, souvent sous des tentes, dans un climat de privation et un paysage de destructions.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), environ 56.000 enfants âgés de six ans devraient entrer à l’école pour la première fois cette année.

Le droit à l’éducation menacé

L'OCHA précise que sur les plus de 660.000 élèves ayant déjà perdu deux années scolaires consécutives, quelque 71.000 d’entre eux ne peuvent pas passer à l’enseignement supérieur car ils n’ont pas pu passer les examens généraux de l’enseignement secondaire (Tawjihi) au cours des deux dernières années.

Selon le groupe sectoriel de l’ONU chargé de l’éducation, seuls environ 38 % des enfants d’âge scolaire (250.000 sur 658.000) ont pu accéder à une forme d’apprentissage organisée ou soutenue par des agences au cours des deux dernières années. Grâce à des espaces d’apprentissage temporaires, les enfants ont pu profiter d’une combinaison de soutien psychosocial, d’activités récréatives et d’une certaine continuité de l’éducation.

« En d’autres termes, plus de 60 % des enfants d’âge scolaire n’ont eu accès à aucune forme d’apprentissage ou de soutien pendant près de deux ans », a regretté l’OCHA. Seuls 1.730 élèves de la promotion 2022-2023 ont pu passer les examens « Tawjihi » organisés par le ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur en juillet 2025, dont environ 94 % ont été reçus. Il est prévu d’organiser des examens supplémentaires pour la promotion 2023-2024 au cours des deux prochaines semaines.

© UNRWA/Louise Wateridge Les Palestiniens de la bande de Gaza luttent pour survivre.

Accès limité à l'Internet

Plus largement, les partenaires chargés de l’éducation continuent de faire face à d’énormes défis pour étendre l’accès à l’éducation aux enfants dans un contexte d’hostilités, de bombardements, de destructions, de déplacements, d’entraves à l’accès et de contraintes financières.

Plus de 86 % de Gaza se trouve dans des zones militarisées par Israël ou dans des zones soumises à des ordres de déplacement. Selon l’OCHA, 166 espaces d’apprentissage temporaires ont été contraints de suspendre leurs activités en raison de l’insécurité et des ordres de déplacement depuis le début de l’année 2025.

Au cours de la même période, 239 espaces d'apprentissage temporaires supplémentaires ont été détruits ou fermés en raison de contraintes financières. L’accès limité à Internet entrave l’apprentissage en ligne, y compris les cours organisés par l’UNRWA et le ministère.

© oPt Educational Cluster Une école détruite à Gaza.

Ecoles endommagées ou détruites

Les attaques contre l’éducation et les infrastructures éducatives se poursuivent également, notamment les frappes aériennes et les bombardements par l’armée israélienne sur des écoles accueillant des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Au total, 394 incidents ont été enregistrés par le groupe sectoriel sur l'éducation depuis octobre 2023, dont 117 entre janvier et août 2025.

« Ces attaques tuent et blessent non seulement des civils, mais alimentent également la peur parmi les parents, les enfants et les enseignants, ce qui nuit à la participation aux activités éducatives d’urgence », déplore l'OCHA.

Le système éducatif de l’enclave palestinienne est ainsi au bord de l’effondrement, presque tous les bâtiments scolaires ayant été endommagés depuis le début de la guerre.

De son côté, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) note qu’Israël a détruit partiellement ou totalement 97 % des écoles de Gaza, sur la base d’images satellites fournies par le Centre satellitaire des Nations Unies (UNOSAT) en date du 8 juillet.

La destruction de ces écoles intervient après que la majorité d’entre elles ont été transformées en abris pour accueillir les personnes fuyant les bombardements israéliens. Selon l’UNOSAT, plus de neuf écoles sur dix, y compris celles de l’UNRWA, devront être entièrement reconstruites ou faire l’objet de lourds travaux de réhabilitation pour redevenir fonctionnelles.