Liban : la FINUL dénonce « l’une des plus graves attaques » israéliennes contre ses Casques bleus depuis la trêve

« Hier matin, des drones des Forces de défense israéliennes (FDI) ont largué quatre grenades à proximité de Casques bleus de la FINUL qui s'employaient à dégager des barrages routiers entravant l'accès à une position de l'ONU proche de la Ligne bleue », qui sépare Israël et le Liban, a précisé la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dans un communiqué de presse.

« Il s'agit de l'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la FINUL depuis l'accord de cessation des hostilités de novembre dernier », a-t-elle ajouté, en référence au cessez-le-feu entre Israël et les militants du Hezbollah libanais.

Une grenade a touché le sol à moins de 20 mètres et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l'ONU. Les drones ont été observés revenant au sud de la Ligne bleue, a indiqué la mission onusienne.

Travaux suspendus

Selon elle, l’armée israélienne avait été informée à l'avance des opérations de déblaiement de routes menées par la FINUL dans la zone, au sud-est du village de Marwahin. Par souci de sécurité pour les Casques bleus suite à cet incident, les travaux menés mardi ont été suspendus.

« Toute action mettant en danger les Casques bleus et leurs biens, ainsi que toute interférence avec leurs missions, sont inacceptables et constituent une grave violation de la résolution 1701 et du droit international. Il incombe aux FDI d’assurer la sécurité des soldats de la paix qui accomplissent les tâches mandatées par le Conseil de sécurité », a déclaré la FINUL.

Selon la presse, l’armée israélienne a démenti mercredi avoir ciblé délibérément les Casques bleus.

Personne n'a été blessé

De son côté, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a exprimé l’inquiétude de l’Organisation concernant cet incident. « Heureusement, personne n'a été blessé », a-t-il dit lors d’un point de presse à New York.

« Le Secrétaire général souligne que tout acte mettant en danger la vie des soldats de la paix est totalement inacceptable. Il exige que les parties assument leurs responsabilités pour garantir la sécurité des soldats de la paix et l'inviolabilité des installations des Nations Unies », a-t-il ajouté.

L'incident intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé la semaine dernière que la FINUL entamera un « retrait ordonné et sûr de son personnel » d'une durée d'un an à partir du 31 décembre 2026.