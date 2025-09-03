Mali : la région de Bandiagara fait face à un nouvel afflux de réfugiés burkinabés

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plus de 1.500 personnes, soit plus de 265 ménages arrivés, dimanche 31 août, des villages de Mené, Bongole et Pela dans la province de Yatenga ont été préenregistrées par les équipes de la Commission nationale chargée des réfugiés (CNCR), ajoutant que d’autres groupes arrivés en fin de journée lundi 1ᵉʳ septembre sont encore en attente d’enregistrement.

Depuis le 5 août dernier, le cercle de Koro, dans la région de Bandiagara, est le théâtre d’un « afflux massif » de réfugiés burkinabè en provenance de plusieurs villages frontaliers avec le Mali.

Entre le 7 et le 15 août, le nombre de personnes enregistrées par la CNCR est passé de 1.733, à 12.000 environ, soit une moyenne quotidienne de plus de 1.500 arrivées.

Des réfugiés dans une situation de grande précarité

« Ces arrivées s’ajoutent aux plus de 83.400 réfugiés pour une population de 100.400 résidents », précise le HCR dans un communiqué.

Ce nouvel afflux, qui pourrait se poursuivre, met à rude épreuve les capacités locales, déjà fortement sollicitées depuis la reprise de ces afflux en avril dernier. « Malgré la solidarité agissante des autorités locales et des communautés hôtes, les ressources disponibles demeurent insuffisantes face à l’ampleur croissante des besoins ».

Ces personnes déplacées de force, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont contraintes de partir précipitamment, laissant derrière elles tous leurs biens.



Elles arrivent à Koro dans une situation de grande précarité, nécessitant une aide urgente en matière d’abris, de vivres, d’eau potable, d’articles d’hygiène et d’assainissement, de biens ménagers essentiels, ainsi qu’un soutien psychosocial.

Coupes budgétaires

En termes de réponse, outre les opérations d’enregistrement, et d’évaluation, le HCR a procédé tout au long de la semaine dernière à la distribution de kits de biens non alimentaires (couvertures, lampes solaires, moustiquaires et jerricans) à près de 1.500 ménages arrivés en août sur 1.700 pré-enregistrés.

Cependant, la crise budgétaire sans précédent qui touche la quasi-totalité des agences humanitaires a considérablement réduit les capacités opérationnelles du HCR.

Au Mali, cette situation a des répercussions graves sur les conditions de vie des personnes déplacées de force, en particulier les réfugiés installés dans le centre du pays, dont le nombre ne cesse de croître.

« Sans un appui urgent et renforcé de la part des partenaires techniques et financiers, des milliers de vies majoritairement des femmes, des enfants et des personnes vulnérables risquent de sombrer dans une détresse encore plus profonde fragilisant les populations locales », insiste l’agence onusienne.