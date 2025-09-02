Soudan : des centaines de morts dans un glissement de terrain au Darfour

Près de 1.000 personnes auraient perdu la vie dans la tragédie survenue dimanche dans le village de Tarsin, situé dans la chaîne du Jebel Marra, à la frontière entre les États du Darfour du Centre et du Darfour du Sud.

Le glissement de terrain a été provoqué par plusieurs jours de fortes pluies.

« Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple soudanais en cette période tragique », a déclaré Luca Renda, Coordonnateur humanitaire et résident par intérim des Nations Unies dans le pays, dans un communiqué.

Les Nations Unies et leurs partenaires se mobilisent pour venir en aide aux populations touchées.

« La communauté humanitaire est solidaire de la population soudanaise et ne ménagera aucun effort pour que l'aide parvienne sans délai à ceux qui en ont besoin », a-t-il souligné.

Jebel Marrah, un refuge

L'OIM, l'agence des Nations Unies pour les migrations, a exprimé sa tristesse face aux pertes humaines causées par ce glissement de terrain, l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire récente du Soudan.

Cette tragédie survient dans le contexte d'une guerre fratricide entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui a déplacé des millions de personnes depuis avril 2023.

Le Jebel Marrah est devenu un refuge pour les familles fuyant les violences dans la ville assiégée d'El Fasher, au Darfour du Nord, et ses environs.

« La zone reste largement inaccessible aux organisations humanitaires en raison du conflit et des restrictions en cours, ce qui aggrave les difficultés des personnes touchées », a déclaré l'OIM.

L'agence onusienne a exhorté toutes les parties au conflit à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et des civils, conformément au droit international humanitaire.

Fortes pluies ailleurs au Soudan

Les partenaires humanitaires de l'ONU ont également signalé que les fortes pluies ont causé des dégâts considérables et des déplacements de population ailleurs au Soudan.

Dans l'État de Gedaref, plus de 300 personnes ont été déplacées au cours du weekend lorsque des inondations ont frappé les villages de Bazora et d'Abu Nahl, a indiqué l'OIM.

Au Darfour du Sud, des pluies torrentielles ont déplacé 750 personnes dans le village de Safia et détruit plus de 100 maisons le 31 août.

« Les communautés touchées ont un besoin urgent d'aide humanitaire, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, d'abris d'urgence et de nombreux articles ménagers », a souligné le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.